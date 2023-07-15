Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа

40-летний велогонщик съехал с трассы и скончался в Астане, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

Фото казахстанской федерации велосипедного спорта

Трагедия произошла сегодня, 15 тюля, во время марафона Tour of Uly Dala.

Причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня во время Tour of Uly Dala в Астане с трассы съехал и скончался один из участников велогонки. По предварительным данным у мужчины 1983 года рождения не выдержало сердце. Бригада скорой помощи, дежурившая на соревнованиях, оказала неотложную помощь, но, к сожалению, мужчину не удалось спасти. Организаторы велогонки приносят соболезнования родным и близким погибшего», - сообщается на странице федерации в Instagram.

После произошедшего принято решение завершить велогонку и отменить этап, запланированный на воскресенье, 16 июля.