Учения по реагированию на случаи оспы обезьян прошли в крупных аэропортах

Медики отработали необходимые действия с условным больным инфекционным заболеванием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Санитарно-эпидемиологическая служба в международных аэропортах Астаны и Алматы провела учения по готовности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая выявление граждан с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

Учения нацелены на отработку взаимодействия всех ключевых служб: санитарно-эпидемиологической, пограничной, таможенной, а также служб аэропорта, линейного отдела полиции, медицинского пункта аэропорта, скорой медицинской помощи и медицинских организаций.

Особое внимание уделено координации действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания.

«В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл – от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Все службы во время учений показали высокую степень готовности и слаженности действий, что подтверждает их готовность к реагированию на возможные угрозы», – говорится в официальном сообщении.

По итогам учений состоялся семинар-совещание, на котором обсуждались действия каждой службы и были даны рекомендации по усилению межведомственного взаимодействия.