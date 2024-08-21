Учения по реагированию на случаи оспы обезьян прошли в крупных аэропортах

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Медики отработали необходимые действия с условным больным инфекционным заболеванием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав   

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Санитарно-эпидемиологическая служба в международных аэропортах Астаны и Алматы провела учения по готовности реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, включая выявление граждан с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

Учения нацелены на отработку взаимодействия всех ключевых служб: санитарно-эпидемиологической, пограничной, таможенной, а также служб аэропорта, линейного отдела полиции, медицинского пункта аэропорта, скорой медицинской помощи и медицинских организаций.

Особое внимание уделено координации действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания.

«В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл – от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Все службы во время учений показали высокую степень готовности и слаженности действий, что подтверждает их готовность к реагированию на возможные угрозы», – говорится в официальном сообщении. 

По итогам учений состоялся семинар-совещание, на котором обсуждались действия каждой службы и были даны рекомендации по усилению межведомственного взаимодействия.

#Минздрав #учения #аэропорт #реагирование #обезьяны #оспа

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