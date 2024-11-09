Ученые определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна влияют на самочувствие

Общество
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От количества и качества отдыха во многом зависят самочувствие, настроение и поведение человека в течение дня 

Фото: © Ivan Oboleninov, Pexels

Исследователи из США определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна способны заметно повлиять на организм, пишет Naked Science

Согласно предыдущим исследованиям, регулярный и достаточный сон — один из главных факторов, влияющих на здоровье. В частности, неравномерный график сна усиливает риск диабета, особенно у тех, кто спит больше восьми часов в сутки. При этом спать достаточно и придерживаться режима удается всего 15% людей по всему миру.

Специалисты из Университета Бэйлора в США определили, сколько минут сна нужно добавить или отнять, чтобы человек заметил изменения в самочувствии. Результаты исследования появились в The Journal of Positive Psychology.

Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовали 90 молодых людей, которых случайным образом разделили на три группы. В течение одной рабочей недели первая группа ложилась спать раньше, чем обычно, вторая — как обычно, третья — позже. Их цикл сна/бодрствования контролировали с помощью актиграфии.

Кроме того, исследовалось, как длительность отдыха влияет на психическое благополучие, эмоциональное и физическое состояние, а также ощущение благодарности и ее выражение в дневнике.

Участники эксперимента, которые спали дольше, чувствовали себя значительно лучше, были более стойкими, активно ставили цели и чаще ощущали благодарность. Этот эффект проявлялся, когда продолжительность сна увеличивалась в среднем на 46 минут за ночь.

Люди, которые на время исследования, наоборот, стали спать меньше, столкнулись с противоположными изменениями. Когда длительность сна сокращалась в среднем на 37 минут за ночь, участники эксперимента отмечали ухудшение настроения, меньшую жизнестойкость, а также слабо выраженные чувства благополучия и благодарности.

Качественный, здоровый сон с нормальной продолжительностью (7-9 часов), по данным исследования, важен не только для отдельного человека, но и для всего общества. Эксперимент показал, что после должного отдыха люди более склонны помогать окружающим.

Этот вывод согласуется с данными другой работы, написанной в Университете Бэйлора. В рамках этого исследования 2837 человек, которым в среднем было 55 лет, прошли опрос о графике сна и вовлеченности в благотворительность. Оказалось, что люди, спящие от 7 до 9 часов в сутки, занимались благотворительными проектами на 7-45% чаще остальных.

#здоровье #отдых #сон

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