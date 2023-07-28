Ученый ЕНУ разработала интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка

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Ученый ЕНУ Нұрзада Амангелді работала над исследованием 5 лет. Научный проект основан на искусственном интеллекте и создан для людей с нарушениями слуха и речи. Уникальность данной системы в том, что она настроена на казахский жестовый язык. В ходе разработки системы Нұрзада Амангелді подготовила несколько вариаций одного жеста, которые были разделены на группы по компонентам. На каждую группу создана модель искусственной нейронной системы.

«Система в будущем позволит подготовить сурдопереводчиков, знающих жестовый алфавит, жестовый язык.. Такого рода специалисты сегодня востребованы в различных государственных организациях. Сейчас мы разрабатываем мобильное приложение, с помощью которого можно будет общаться на языке жестов. Мы планируем создать систему конвертирующую речь в жесты и наоборот. Для меня очень важно, чтобы, благодаря моей разработке, люди с особыми потребностями могли комфортно учиться в школе, получать услуги в медицинских и государственных учреждениях и свободно общаться. Мой гражданский долг - исследовать эту тему и внести свою лепту», - прокомментировала ученый.

По результатам исследований ученый получила авторское свидетельство и опубликовала три статьи в мировых журналах с высоким рейтингом. В прошлом году она выиграла внутренний грант ЕНУ «JANA ASU».

«Встретившись с вице-президентом Общественного объединения "Казахстанское общество глухих ", я узнала об их проблемах в части образования детей. Интеллектуальный тренажер для обучения жестовому языку казахского и других языков является потребностью, которая может значительно помочь детям с нарушением слуха в казахстанском обществе глухих. Такая система обучения может предоставить детям эффективные инструменты для общения, позволяя им учить язык жестов и научиться общаться с окружающими миром. Команда ученых США и Казахстана уже начала ряд исследований в области образования и доступа к нему лиц с проблемами слуха и речи в нашей стране. Мы надеемся, что наша совместная работа приведет к большому исследовательскому проекту, который будет полезен для данной группы населения не только в РК, но и во всей Центральной Азии», - отметила ученый ЕНУ, подчеркнув, что цель каждого научного проекта - помочь людям, обществу, окружающей среде.

Ученый планирует коммерциализировать свою научную разработку. Она направила заявку для участия в конкурсе Фонда науки РК.