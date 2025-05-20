Учиться экономике
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Адия Кенжегулова
Совместный образовательный курс Сената Парламента страны и Национального банка Казахстана по денежно-кредитной политике стартовал в Астане. С первой гостевой лекцией для слушателей выступили спикер Сената Маулен Ашимбаев и председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов. Ими были проанализированы основные реформы в отраслях национальной и международной экономики, а также обозначены приоритетные задачи экспертно-законодательной работы для перезагрузки макроэкономической политики.