Образовательный курс стал продолжением работы, проводимой Сенатом по развитию аналитических навыков у экс­пертного сообщества страны в рамках Школы аналитики и Клуба экспертов при Сенате. В состав 40 участников четырехнедельного курса наряду с членами Клуба экспертов при Сенате и выпускников Школы аналитики вошли и журналис­ты, специализирующиеся на теме монетарной политики. Ключевая задача – погружение в процесс принятия решений по денежно-кредитной политике через симуляцию прогнозного раунда для аналитиков различного профиля.

Для эффективной реализации задач по повышению эффективности экономической политики государства, а также преодоления новых вызовов в условиях трансформации глобального экономического порядка, как отметил Маулен Ашимбаев, задача по развитию аналитических навыков приобретает особую актуальность. Поэтому для глубокого понимания и профессионального реагирования на происходящие экономические события и организован данный образовательный курс.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал необходимость устранения дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политикой. Все эти действия должны основываться на достоверных данных, тщательном анализе и качественной экспертизе. Этот образовательный курс – хорошая возможность разобраться, как принимаются решения Национального банка, как они влияют на инфляцию, занятость, инвестиции, сбережения и экономический рост страны, – резюмировал Маулен Ашимбаев, обращаясь к слушателям, и поблагодарил команду Национального банка за организацию семинара, а также приглашенных лекторов – за уделенное время и готовность на волонтерской основе делиться своими знаниями.

По итогам курса слушатели углубят свое понимание аналитической работы, влияющей на установление базовой ставки, освоят ключевые макроэкономические взаимосвязи и основы прогнозирования без избыточной технической нагрузки, а также сформируют целостное видение целей и механизмов денежно-кредитной политики.