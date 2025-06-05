«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

ЖКХ
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Строительство трубы стало важным этапом модернизации ТЭЦ после череды неудач, сообщает Kazpravda.kz

Фото: АО «Севказэнерго»

На Петропавловской ТЭЦ-2 завершен опытно-промышленный запуск новой дымовой трубы №1, высота которой составляет 180 метров — на 30 метров выше существующих труб станции. Это не просто инженерное достижение: новая конструкция значительно повысит надежность выработки электрической и тепловой энергии, а также улучшит экологический контроль.

Строительство трубы стало важным этапом модернизации ТЭЦ после череды неудач — в марте 2022 года прежняя труба обрушилась, а в 2023 году попытку восстановления остановили из-за отклонения от вертикальной оси. Новый ствол начали заливать 5 августа 2024 года и завершили в рекордные 73 дня — уже 16 октября в трубу был залит последний куб бетона.

После монтажных работ, включая установку защитного колпака, лестниц, освещения и молниезащиты, начались технические испытания и настройка автоматизированной системы мониторинга выбросов. Это позволит ТЭЦ в режиме реального времени отслеживать уровень загрязняющих веществ, соблюдая экологические нормы.

Как отметил директор станции Дмитрий Захаров, завершение проекта включает переключение оборудования и нанесение маркировочной окраски. После этого трубу введут в промышленную эксплуатацию. Новая труба станет символом не только восстановления, но и технологического обновления одного из ключевых энергетических объектов региона.

#ТЭЦ #Петропавловск #труба

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