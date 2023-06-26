Упавшего в бетонный колодец ребенка спасли врачи Тараза

Происшествия, Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Таразские врачи спасли ребенка с тяжелой травмой головы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, в селе Сортобе двухлетний малыш упал в бетонный колодец глубиной около двух метров и потерял сознание. Родственники доставили его в Центральную районную больницу Кордайского района.

"После проведенной компьютерной томографии головного мозга в экстренном порядке пострадавший был госпитализирован в отделение реанимации с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 3 степени, эпидуральное кровоизлияние теменной области слева и затылочной области справа. Закрытый перелом теменной кости справа с переходом на основание черепа, закрытый линейный перелом височной кости слева с переходом на коронарный шов. Пневмоцефалия. Острый отек головного мозга. Отогематоликворея справа. Кома 3 степени", - говорится в информации.

По линии санитарной авиации в тот же день вызвали бригаду врачей из областного центра в составе заведующего отделением нейрохирургии Жамбылской областной многопрофильной детской больницы Саята Жумабаева и анестезиолога Калдыбека Усенбаева. После консилиума специалистов провели сложную операцию - декомпрессионную трепанацию черепа с обеих сторон с пластикой твердых мозговых оболочек и удалением внутримозговых скоплений сгустков крови.

Из-за тяжести общего состояния, а также после проведенных сложных хирургических вмешательств маленький пациент был нетранспортабельным, поэтому он находился в условиях реанимационного отделения Кордайской центральной районной больницы. Во главе с главным детским нейрохирургом области совместно с реаниматологами областной детской больницы проводилась коррекция лечения и контроль за общим состоянием.

После успешных операций была отмечена небольшая положительная динамика, ребенок из комы третьей степени перешел во вторую, а на седьмые сутки полностью вышел из комы.

"Санавиацией малыш  доставлен в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу. В нейрохирургическом отделении проведен второй этап операций для устранения отоликвореи из уха справа. Состояние ребенка после операций с улучшением, находится в полном сознании, адекватен. Идет на поправку и совсем скоро отправится домой", - рассказал Саят Жумабаев.

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