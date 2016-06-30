​Упреждающие меры

709
Асель МУХАМЕД-АМИН, пресс-секретарь Палаты предпринимателей Акмолинской области, Кокшетау
фото Нурлана ХАДЖИМУРАТОВА

Излишние контрольные функции госорганов создают почву для «непрозрачных» отношений. Об этом председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев заявил в ходе встречи с акмолинскими предпринимателями. По его словам, с момента создания НПП поступило свыше 12 тыс. обращений, и только 3 800 было решено в пользу предпринимателей. И этот факт, считает глава «Атамекена», свидетельствует о необоснованности действий госорганов.

– В основном это земельные вопросы, участие в госзакупках, излишние контрольные и надзорные функции госор­ганов, – отметил Т. Кулибаев. – Оказалось, что у нас контроль­но-надзорные функ­ции исполняет 61 ведомство, среди них 45 центральных и 16 региональных. Только в санэпидстанции 8 тысяч позиций, которым предприниматель должен соответствовать. Безусловно, это создает условия для «непрозрачных» отношений.

Если говорить об этой проб­леме в разрезе регионов, то порядка 32% обращений предпринимателей в ПП Акмолинской области были по вопросам земельных отношений и архитектуры. По информации и. о. директора региональной Палаты предпринимателей, председателя Регионального совета Казбека Ескендирова, причины такого количества обращений кроются в отсутствии разработанных проектов детальной планировки (ПДП), комплексных схем, ввиду чего некоторые предприниматели изготавливают ПДП самостоя­тельно, причем суммы на их изготовление варьируются от 5 до 15 млн тенге.

Кроме того, отсутствует информация о наличии свободных земельных участков, не проводятся аукционы по их реализации. К примеру, за 2013–2015 годы в Кокшетау проведен всего один аукцион, а по области – 66, в результате которых реализовано порядка 340 земельных участков. Для сравнения: в ВКО проведено 86 аукционов и реализовано 532, в ЮКО – 56 аукционов и реализовано 828 земельных участков.

Проблемы существуют и в сфере государственных закупок.

– Это несвоевременная оплата, создание заказчиками барьеров при исполнении поставщиком договорных обязательств, а также некачественное составление конкурс­ной документации без учета номенклатуры отечественных товаропроизводителей, – констатировал К. Ескендиров.

– По всем этим вопросам мы будем вести системную работу, будут точечно отработаны все нормативно-законодательные акты, рассмотрены разрешительные и контрольные функции госорганов, – подчеркнул Т. Кулибаев. – И я думаю, результат вы почувствуете. Может, не сразу, но в течение года – обязательно. Мы заинтересованы показать работу по поддержке предпринимателей и снижению коррупционных барьеров.

Глава «Атамекена» также сообщил, что в Министерстве финансов будет создана экспертная комиссия с учас­тием представителей НПП «Атамекен» и Генеральной прокуратуры.

– Мы обратились к Правительству с просьбой рассмотреть вопрос создания при госорганах досудебных механизмов урегулирования споров, в том числе по вопросам налогов. Конечная цель – урегулирование споров в досудебном порядке, – подчеркнул в заключение Т. Кулибаев.

В свою очередь активизировать диалог между местной властью и региональным бизнес-сообществом пообещал и заместитель акима области Кадирхан Отаров.

– Сегодня площадкой для обсуждения и решения всех вопросов служит региональная Палата предпринимателей, на базе которой проходят встречи представителей госорганов и бизнес-структур, – заверил он гостя. – Думается, и в дальнейшем проведение подобных мероприятий будет только способствовать нашему сотрудничеству.

