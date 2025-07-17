Уровень озера Балхаш вырос на 32 см за полгода

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Объем воды во многом зависит от трансграничной реки Или

Фото: пресс-служба Минводы

В первом полугодии 2025 года уровень озера Балхаш вырос в среднем на 32 см – с 341,55 м по Балтийской системе до 341,87 м, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

По данным ведомства, с начала года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 8,52 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8 млрд кубометров.

В общей сложности в этом году из Капшагайского водохранилища в озеро планируется направить 12 млрд кубометров воды. Объем воды в Балхаше во многом зависит от трансграничной реки Или, сток которой регулируется Капшагайским водохранилищем.

Само водохранилище в этом году второй год кряду наполнилось на 100%.

Напомним, что год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет. Наполнение Капшагайского водохранилища позволило полностью обеспечить водой в вегетационный период Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения Алматинской области.

«Вопросу сохранения Балхаша уделено повышенное внимание. Ранее в этом году состоялась масштабная полевая экспедиция с целью изучения бассейна озера, организованная совместно с Французским научным консорциумом. Проводимая совместно с французскими экспертами работа направлена на разработку мастер-плана по сохранению озера Балхаш с прогнозом до 2040 года. Все это – часть трехстороннего соглашения, подписанного нами в прошлом году с Французским агентством развития и Бюро геологических и горных исследований Франции», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

О положении дел с обеспечением поливной водой аграрного сектора на площадке СЦК недавно рассказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

#вода #Балхаш #озеро

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