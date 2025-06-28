О положении дел с обеспечением поливной водой аграрного сектора на площадке СЦК рассказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его информации, вегетационный период в этом году начался на 20 дней раньше срока, что объясняется аномально теплой погодой.

– Министерством проводится системная работа по снижению рисков дефицита поливной воды, включая мероприятия по упорядочению и систематизации использования воды аграриями. С прошлого года организована работа по подаче поливной воды на договорной основе. Зак­лючение прямых договоров между РГП «Казводхоз» и фермерами позволяет обеспечить прозрачность, усилить ответственность сторон и сократить несанк­ционированное использование гидроресурсов, – отметил Нурлан Алдамжаров.

По сообщению вице-министра, с начала нынешнего поливного периода забор воды на нужды орошения составил 4,8 млрд кубичес­ких метров, это 55% от запланированного объема. В нынешнем году «Казводхоз» планирует направить на орошение 8,8 млрд кубометров поливного ресурса. В целом планируется осуществить забор 12 млрд кубометров воды, из которых 97% приходится на южные регионы.

Проводится работа с приграничными государствами. Так, согласно договореннос­тям с Кыргызской Респуб­ликой, в Казахстан ожидается пос­тупление более 500 млн кубометров воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области. Для снабжения поливной влагой фермеров Кызылординской и Туркес­танской облас­тей достигнуты соглашения со странами Центральной Азии.

– Казахстан, Таджикистан и Узбекистан утвердили трехсторонний график режима работы водохранилища Бахри-Точик на июнь – август этого года. Планируется, что в период вегетации в Казахстан пос­тупит не менее 491 миллио­на кубометров воды. На данный момент ее подача проходит согласно графику, – сообщил Нурлан Алдамжаров.

Стабильна обстановка и в Кызылординской области, где для орошения полей местным филиалом «Казводхоза» и крестьянскими хозяйствами используются 357 насосных станций. Для стимулирования внедрения сберегаю­щих технологий Министерство водных ресурсов и ирригации увеличило долю возмещения затрат для фермеров на приобретение и установку водосберегающих установок и бурение скважин при подведении инфраструктуры с 50 до 80%. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимос­ти от стоимости тарифа.