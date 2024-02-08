Услуги по вызову инватакси через агрегатор расширил экран спецвозможностей – Минтруда

Транспорт, Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Почти 10 тысяч раз воспользовались казахстанцы с инвалидностью услугами инватакси через агрегаторы в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в рамках реализации пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного Минтруда в прошлом году, по состоянию на 1 февраля 2024 года в Астане и Алматы данную услугу получили 9,9 тыс. раз.

Напомним, по итогам 2023 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 53,9 тыс. раз.

Как сообщалось ранее, МТСЗН совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.

— В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё. На первом этапе в пилотном проекте участвует фокус-группа из числа лиц с инвалидностью из городов Астана и Алматы, — отметили в министерстве.

В Минтруда добавили, что в 2024 году реализация проекта продолжится, в дальнейшем оказание услуги в новом формате планируется расширить на другие группы граждан с инвалидностью и масштабировать на все регионы страны.

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