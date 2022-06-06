Утопившая свою дочь казахстанка получила 15 лет тюрьмы

В Туркестанской области на 15 лет осудили мать, которая утопила свою дочь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда области.

"Как установлено судебным следствием, 10.12.2021 года осужденная А. с дочерью вышла из дома в селе Куркелес Сарыагашского района и отвезла ее на обследование в поликлинику "Акбура". Затем она, вспомнив слова свекрови, с целью убить себя и свою дочь спустилась к реке Келес, где и совершила преступление", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вина А. нашла свое подтверждение заключением судебно-медицинской экспертизы, ответами потерпевших и свидетелей, совпадающими с другими доказательствами по уголовному делу.

Приговором от 28 апреля 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области признал А. виновной по ч. 3 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.