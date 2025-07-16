Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр в 2026 году

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Исполнительный совет Олимпийского совета Азии (OCA) утвердил окончательную спортивную программу 20-х Азиатских игр, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айчи и Нагоя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Olympic.kz

Решение было принято единогласно в ходе онлайн-заседания Исполкома ОСА под председательством первого вице-президента организации Тимоти Фока.

В программу Игр вошел 41 вид спорта, объединяющий 68 дисциплин и 460 соревновательных событий. Спортсмены разыграют 217 комплектов наград в мужской категории, 204 — в женской и 39 — в смешанных соревнованиях.

Среди видов спорта, как олимпийские (лёгкая атлетика, плавание, футбол, теннис), так и традиционные для региона или новые дисциплины, такие как киберспорт, брейкинг, сепактакрау, ушу и кабадди. Помимо этого, в программе будут представлены такие вилы спорта как бокс, дзюдо, регби-7, тяжёлая атлетика, современное пятиборье, фехтование, скейтбординг, гребля, парусный спорт и боевые искусства (джиу-джитсу, кураш, MMA).

Отметим, Япония примет Азиатские игры в третий раз. Ранее страна уже была хозяйкой соревнований в 1958 году (Токио) и в 1994 году (Хиросима).

#Аичи-Нагоя-2026 #летние Азиатские игры #спортивная программа

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