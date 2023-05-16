Уже не миллионы, а миллиарды не считаем – Годунова о планировании нацпроектов

Фото из открытых источников

Глава ВАП напомнила, что в стране реализуются 10 национальных проектов.

«2 года Высшая аудиторская палата анализирует не только эффективное использование государственных ресурсов, но и эффективность планирования. И мы приходим к выводу, что неэффективное расходование закладывают именно на этапе планирования. (…) Мы постарались посмотреть, что планировали, что выделили, какие деньги и чего достигли, какие деньги остались или чего не хватило. И пришли к тому, что все-таки нам нужно заниматься планированием, и тогда мы сможем повысить эффективность расходования государственных ресурсов», – аргументировала Наталья Годунова.

При этом, акцентировала она, проекты финансируются на беспрецедентно высоком уровне.

«Итак на 9 нацпроектов выделено 8,1 трлн тенге. Обеспечение финансами от плановой потребности – в среднем 106%, то есть на самом деле это второй случай в нашей истории – программа «Нурлы жол» финансировалась на 100%. До этого все госпрограммы были очень сильно недофинансированы, и любой министр мог сказать, что мне недофинансировали 30-20-40%, поэтому индикаторы не выполнены, показатели не достигнуты. В среднем по 9 проектам финансирование выше 100%.

По оценке 7 из 9 нацпроектов имеют низкую эффективность. Причина – частые корректировки в мероприятиях и объемах финансирования, 189 мероприятий всего за год были подвергнуты корректировкам. Вот мы только приняли эти нацпроекты и уже 189 раз их скорректировали. Некачественное планирование значения показателей. Иногда нереалистичность достижений. К примеру, в рамках нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса по показателю «Закладка новых садов» план составил 2,2 млн га, а факт – 350 га. Причем администратор бюджетной программы распределил это по годам и, наверное, как-то распределил по регионам. Как? Не знаю», – высказалась Годунова.

Также, по ее словам, есть противоречия между данными по объемам финансирования и исполнения между местными исполнительными органами и центральными госорганами.

«То есть когда мы работаем с регионами и пытаемся консолидировать какой-то показатель, индикатор до республиканского уровня, мы никогда не выходим на цифру министерства. Если говорить о примерах некачественного планирования по нацпроектам, то по программе «Рухани жаңғыру» показатель «Уровень обеспеченности учебниками», изданными на казахском языке для организаций технического и профессионального образования, в отчетном году достигнут в полном объеме при наличии неосвоенного по причине несостоявшегося конкурса по госзакупкам, несвоевременного финансирования в связи с реорганизацией министерств 1 млрд тенге из республиканского бюджета. То есть план такой, что миллиард просто оказался лишним. Мы уже не миллионы, мы уже миллиарды не считаем», – констатировала Годунова.