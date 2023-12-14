В 15 метрах от жилого сектора: АЗС горела в Алматинской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Пожар потушили на автозаправочной станции в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

14 декабря в 19:22 в дежурную часть ДЧС Алматинской области сообщили, что в селе Шелек Енбекшиказахского района загорелась операторская автозаправочной станции и расположенные вблизи цистерны с общим объемом 30 кубических метров.

На вызов по повышенному рангу выехали 20 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС Алматинской области, 5 сотрудников и 2 единицы техники районного отдела полиции, 3 работника и техника скорой медицинской помощи.

«Пожар на площади 80 квадратных метров локализован в 20:15 и потушен в 21:41. Оперативными мерами не допущены взрыв цистерн с ГСМ и распространение огня на находящиеся рядом газозаправочную станцию (на расстоянии 30 метров), минимаркет (10 метров) и жилой сектор (15 метров).

В результате пожара получил термические ожоги средней степени тяжести водитель бензовоза 1967 года рождения. После оказания первой медицинской помощи он отказался от госпитализации», – проинформировали в департаменте.

Причину пожара выясняют сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознания.

 

 

#ДЧС #ЧП #пожар #Алматинская область #АЗС

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