В Казахстане финансирование медицинской помощи детям выросло в 2 раза — с 264 млрд до 575,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечают в Минздраве, Казахстан — единственная страна в ЦА, где кардиохирургия доступна детям с рождения. В 2024 году врачи провели свыше 1 700 операций детям на открытом сердце, из них 809 — младенцам до 1 года.

Благодаря современным технологиям и развитию неонатальной реанимации выживаемость детей с экстремально низкой массой тела выросла в 4 раза.

С 2026 года дети с нарушением слуха I–III степени будут получать слуховые аппараты и аудиопроцессоры за счет местного бюджета.

Развитие онкогематологической помощи:

- ежегодно получают лечение 5 тыс. детей;

- в 2 раза снижено направление на лечение детей за рубеж (такая помощь доступна в Казахстане);

- показатель общей выживаемости при детских злокачественных новообразованиях превысил 75%.

Оказание экстренной помощи:

- Центр санавиации обслужил свыше 3 тыс. женщин и детей с тяжелыми осложнениями и травмами;

- в 2024 году мобильные бригады медавиации выполнили более 750 вылетов (беременных – 165, детей - 588), транспортировано 647 детей и 127 беременных.