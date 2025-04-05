На эти цели из бюджета выделено 59,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz
Какие проекты по строительству и ремонту дорог будут реализованы в этом году в регионе, рассказали в ходе совещания, которое прошло с участием акима области Асхата Шахарова.
Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер сообщил, что в целом будет реализовано 156 проектов.
Планируется отремонтировать 245,1 км дорог местного значения и 218 км городских и внутрипоселковых дорог. После завершения работ доля дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составит 82%.
По словам руководителя управления, из 79 проектов по 63 уже определены подрядные организации. Еще по 16 проектам идет прием документов.
На данный момент Национальный центр качества дорожных активов заключил контракты с городом Актобе, а также с Алгинским, Байганинским, Мартукским, Темирским, Хромтауским и Шалкарским районами по проведению проверок качества дорожных работ и мониторинга состояния дорожных активов.
Национальный центр качества дорожных активов совместно с МИО проведет исследование 69 участков автомобильных дорог с гарантийными обязательствами. По результатам мониторинга будет составлен акт о дефектах для дальнейшего их устранения подрядной организацией.
В ходе совещания заместитель акима города Жулдызбек Бисембин рассказал о планах по ремонту дорог в областном центре. В Актобе насчитывается 711 улиц и 64 жилых массива, из которых 44 находятся в Алматинском районе, а 20 - в Астанинском районе. В рамках реализации дорожных проектов в этом году планируется отремонтировать 211,7 км дорог, из которых 177 км охватывают дороги жилых массивов, а 34,7 км находятся в областном центре.
С 2024 года в Актобе реализуется 14 дорожных проектов, в числе которых 3 моста, 12 дорог к дошкольным учреждениям, 4 подъездных дороги к жилым массивам и ряд других. Все эти проекты переходящие и будут сданы в 2025-2026 годах.
Кроме того, в рамках благоустройства дворовых территорий планируется завершение асфальтирования 100 дворов. На эти цели выделено 33,4 млрд тенге. Также в текущем году завершается работа по благоустройству 25 дворов 2-го этапа. Подрядчики для благоустройства дворов 1-го, 3-го и 4-го этапов уже определены, работы начнутся, как только наступит благоприятная погода.
Глава региона напомнил собравшимся, что в прошлом году Агентством по борьбе с коррупцией были выявлены проблемы в сфере автомобильных дорог. Для решения этих вопросов были утверждены план мероприятий и дорожная карта реализации проектов, которые находятся под его личным контролем.
Асхат Шахаров поручил соответствующим органам обеспечить строгий контроль за выполнением планов и сроков ремонта и строительства дорог.
«С этого дня приступаем к строительным работам. Подрядные организации должны были подготовить битум, инертные материалы, технику. Никаких отсрочек и промедлений никому не даем. Поручаю установить жесткий контроль особенно за подрядными организациями из других регионов. Если начнут тормозить работу, будут не готовы, станут нарушать условия договора – расторгайте с ними контракты и в установленном порядке отбирайте лицензии. Не только акиматы, но и ГАСК, служба технадзора, антикоррупционная служба, прокуратура, центр качества дорожных активов – все будут контролировать ход и качество проводимых работ. Особый контроль следует установить за строительством и ремонтом магистральных дорог. В случае выявления нарушений персональная ответственность будет возложена на исполнителей. Обязательно проверить качество дорог, отремонтированных в прошлом году. В сроки завершить проекты, начатые в 2024-м. Хочу заверить, что необоснованных проверок не будет. Мы нацелены на результат - качественные дороги, сданные в срок и служащие людям долгие годы», - подчеркнул Шахаров.