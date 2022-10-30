В Алматы задержали мужчину с оружием

Стражи порядка южной столицы задержали 25-летнего мужчину, который хвастал на видео пистолетом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

В социальной сети появилось видео, на котором неизвестные мужчины ходят с оружием в Алматы. Полицейские установили личность и задержали героя ролика.

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района задержан гражданин 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 1 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. После ряда следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение", - отметили в полиции Алматы.