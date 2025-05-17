В Аркалыке прошла патриотическая акция «Өркендей бер, туған өлкем»

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16 мая в Аркалыке состоялась патриотическая акция «Өркендей бер, туған өлкем», в котором приняло участие более 250 молодых аркалыкчан

Фото: Gov.kz

Акция стала выражением поддержки ключевых инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на заседании Национального Курултая— строительства автомобильной дороги «Астана – Иргиз» и восстановления аэропорта в Аркалыке. Эти проекты призваны повысить транспортную связанность региона, способствовать экономическому росту и созданию новых рабочих мест.

Ход выполнения поручений Президента находится на контроле Правительства. С рабочим визитом в Аркалыке побывал и Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов. В рамках поездки он посетил ключевые объекты города и дал конкретные поручения — обеспечить оперативное выполнение поручений Президента, приступить к строительству автодороги в течение одного месяца и приступить к подготовке работ по реконструкции аэропорта.

«Жители города и молодёжь с большим энтузиазмом воспринимают эти перемены. Мы благодарны за внимание к Аркалыку. Уверены, что благодаря этим проектам появятся новые рабочие места и улучшатся условия жизни», — отметил Данияр Кожахметов, лидер молодежной организации.

По мнению местных жителей, реализация проектов позитивно повлияет не только на Аркалык, но и на окружающие сельские населённые пункты — за счёт привлечения инвестиций, развития бизнеса и повышения качества жизни.

«Я приехала учиться в Аркалык и хочу остаться здесь. Город оживает, мы чувствуем, что государство видит и поддерживает нас. Когда построят трассу и откроют аэропорт — у Аркалыка будет совсем другое будущее», — поделилась студентка университета Жазира Болатова.

С флагами и патриотическими лозунгами участники прошли по улицам города, демонстрируя свою радость, поддержку государственной политики и стремление участвовать в развитии родного края.

Патриотическая акция «Өркендей бер, туған өлкем» стала ярким примером гражданской активности и поддержки молодёжью государственной политики, проводимой Президентом.

#Аркалык #акция #патриотизм

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