В Астане появится новый мост

В Астане построят мост через реку Есиль по улице Кенесары, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото пресс-службы акимата Астаны

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорожных работ и перспективными планами по развитию дорожно-транспортной сети в столице.

В Астане строится сразу несколько мостов: по Тауелсиздик, реконструкция путепровода по шоссе Алаш - Богенбай батыра, ремонт путепровода по ул. Пушкина («Можайский» мост).

Также ведутся работы по строительству транспортной развязки на пересечении пр.Тілендиева - ул.Ш.Бейсековой. К примеру, ведется проектирование моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ). Планируется, что строительство данного моста начнётся в следующем году.

В текущем же году будет завершено строительство моста по Тауелсиздик. Данный мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр.Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр.Кошкарбаева, ул.Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул.Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр.Момышулы с левобережьем и др.

В текущем году будет построено и отремонтировано более 70 улиц. Еще 300 улиц будут охвачены текущим ремонтом. Часть работ уже завешена.

Кроме того, в текущем году на маршруты будет поставлено 400 новых автобусов. 90 из них уже прибыли в город.