В Астане задержали водителя автобуса за езду без прав
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Его арестовали на 10 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
В ходе одного рейда на проспекте Кабанбай батыра сотрудники полиции остановили автобус Hyundai Country для проверки. Выяснилось, что водитель общественного транспорта не имел права управлять транспортным средством.
34-летнему горожанину ранее было запрещено управлять автомобилем. Он подвергнут аресту сроком на 10 дней.
Транспортное средство отправлено на спецстоянку.