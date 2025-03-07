В Астане задержали водителя автобуса за езду без прав

Его арестовали на 10 суток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе одного рейда на проспекте Кабанбай батыра сотрудники полиции остановили автобус Hyundai Country для проверки. Выяснилось, что водитель общественного транспорта не имел права управлять транспортным средством.

34-летнему горожанину ранее было запрещено управлять автомобилем. Он подвергнут аресту сроком на 10 дней.

Транспортное средство отправлено на спецстоянку.