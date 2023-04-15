В Атырау пьяный мужчина едва не сорвался с четвертого этажа: видео
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Счет шел на секунды.
В Атырау пьяный мужчина, стоя на балконе 4-го этажа, угрожал выброситься, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин собирается спрыгнуть с 4-го этажа одного из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Нурсая.
У стражей порядка были считанные секунды, чтобы принять решение.
В результате оперативных действий 29-летний мужчина был спасен.