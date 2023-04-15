В Атырау пьяный мужчина едва не  сорвался с четвертого этажа: видео

Фото: Kazpravda.kz

В Атырау пьяный мужчина, стоя на балконе 4-го этажа, угрожал выброситься, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин собирается спрыгнуть с 4-го этажа одного из многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Нурсая.

У стражей порядка были считанные секунды, чтобы принять решение.

В результате оперативных действий 29-летний мужчина был спасен.