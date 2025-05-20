Фото автора

В рамках проекта озеленения и благоустройства планируется трудоустроить тысячу молодых людей. Об этом рассказала главный специалист областного управления внутренней политики Самал Сатханкызы.

- Рабочие места будут распределяться на основе квот, предложенных районными центрами. Проект в первую очередь ориентирован на безработных и молодых людей из отдаленных сельских округов. Минимальная заработная плата бойцов трудотряда 85 тысяч тенге. Кроме того, экологические, культурные и образовательные мероприятия в рамках проекта будут способствовать развитию молодежи, - отметила Самал Сатханкызы.

Организаторы проекта напомнили, что заработная плата участников составляет 85 тыс. тенге. Рабочее время - в зависимости от возраста: подростки от 14 до 16 лет работают по 4 часа, от 16 до 18 лет – по 6 часов, участники старше 18 лет – по 8 часов в день.

Отметим, что в прошлом году в рамках проекта «Жасыл ел» были обеспечены занятостью 1 000 человек, в 2023 году - 1 756 молодых людей.