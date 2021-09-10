В чем секрет успехов спортивной династии Рыпаковых

Спорт
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Юлия Миленькая
В семье олимпийской чемпионки по легкой атлетике Ольги Рыпаковой любовь к спорту передается по наследству. «Королева спорта» объединила вокруг себя уже три поколения талантливой династии. Эстафета лидерства постепенно переходит к перспективной легкоатлетке – дочери Ольги Анастасии, передает Kazpravda.kz.   

Главными секретами спортивных успехов в семье Алексеевых-Рыпаковых являются такие человеческие качества, как трудолюбие и скромность. Первое помогает идти к цели, не останавливаться и не сворачивать с выбранного пути, а второе – полностью лишает желания почивать на лаврах, создает прочный иммунитет от звездной болезни.

А все началось с папы Ольги – Сергея Алексеева. Сергей Дмитрие­вич родился в Усть-Каменогорске. С юности занимался легкой атлетикой, десяти­борьем. После армии поступил в Усть-Каменогорский институт. Многие из сегодняшних тренеров учились тогда в столичном Казахском государственном институте физической культуры.

– Необходимые знания и умения, которые я получил в Усть-Каменогорске, не отличались по уровню от того учебного курса, который проходили мои ровесники в Алма-Ате, – сказал Сергей Дмитриевич. – Время ведь советское было. Во всех городах страны были свои профессионалы и серьезные вузы.

Он скромно отметил, что особых достижений у него, как у спортсмена, не было. В семиборье, зимнем многоборье устанавливал рекорды Казахстана, занял 7-е место на чемпионате СССР.

По словам Сергея Алексеева, легкая атлетика раньше являлась массовым спортом, каждым из ее видов занимались тысячи юношей и девушек. В сборную СССР было чрезвычайно сложно попасть. Наблюдалась очень большая конкуренция. Сегодня он считает, что время для занятий большим спортом более подходящее. Ведь если легкоатлет показывает определенные успехи и результативно выступает на нескольких республиканских соревнованиях, он имеет большую возможность попасть в сборную. А перед членом сборной открываются большие перспективы: ежегодные международные соревнования, приобретение в кратчайший промежуток времени соревновательного опыта, быстрый рост результатов. В организационном и методическом плане сейчас ситуация гораздо лучше. Раньше спортсмены, которые попадали в сборную, автоматически становились призерами всех международных соревнований. Но был «железный занавес», и кроме Союза атлеты ничего не видели. С обретением независимости у спортсменов из Казахстана появились новые возможности. За годы, проведенные в профессиональном спорте, атлеты могут объехать целый мир.

Собственно, что и сделала талантливая дочь Сергея Алексеева. Под чутким руководством своего отца-тренера Ольга Рыпакова смогла достичь планетарных успехов в легкой атлетике – завоевать олимпийские медали, стать победительницей и призером самых престижных легкоатлетических соревнований.

К началу занятий легкой атлетикой Ольге исполнилось 8 лет. Тогда еще было довольно сложно предугадать, что уже совсем скоро она будет занимать высшие ступени мировых спортивных пьедесталов.

– В юношеском возрасте Оля занималась многоборьем. Получалось у нее все довольно неплохо, – рассказывает Сергей Дмитриевич. – Повзрослев, она поняла, что результаты в этой дисциплине легкой атлетики должны быть более высокими. Девочки-многоборки, в отличие от нее, были более крепкими и сильными. Для толкания ядра и метания копья нужны были иные физические данные. Впоследствии Ольга сосредоточилась на тройном прыжке и прыжках в длину.

Снискав множество наград, олимпийская чемпионка успела состояться и как прекрасная жена и мама двоих детей. 



Со своим будущим мужем Ольга познакомилась на тренировках. Денис Рыпаков в свое время смог добиться немалых спортивных успехов в легкой атлетике. Он является серебряным призером в беге на 400 м Всемирной универсиады в 2003-м в южнокорейском Тэгу, заслуженным тренером и мастером спорта РК по легкой атлетике. Денис тоже рос в спортивной семье. Его родители, легкоатлеты, становились призерами Всесоюзных соревнований.

После завершения спортивной карьеры Денис Рыпаков трудился на посту директора Восточно-Казахстанской областной специализированной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, а также был руководителем управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области. На сегодня он является секретарем Восточно-Казахстанского областного маслихата.

– Мы всегда ощущаем поддерж­ку наших родителей, благодаря которой и мне, и Денису получалось показывать хорошие результаты, – отмечает Ольга Рыпакова. – Наши мамы и папы прекрасно понимают, что такое большой спорт, через какие сложности порой приходится проходить спортсменам на пути к достижению поставленных целей, ведь они все это переживали в свое время сами.

Ольга очень благодарна своим родителям, родителям мужа за то, что она смогла успешно реализоваться не только как профессиональная спортсменка, но и как мама. Ведь в разные периоды времени ей на помощь приходили бабушки и дедушки.

– Моя мама всегда была и является нашим тылом. Она воспитывала внуков, охотно проводила время с ними, пока я готовилась к соревнованиям и впоследствии выступала на них. Ее материнские слова поддержки перед всеми ответственными стартами самым лучшим образом отражались на моих результатах. Мама не спортсменка, но она самая настоящая болельщица и ярая фанатка легкой атлетики, – приз­налась Ольга Рыпакова.

В настоящее время надеждой и гордостью легкоатлетической семьи является Анастасия Рыпакова. Дочь талантливых спортсменов Ольги и Дениса в нынешнем году стала чемпионкой Казахстана среди спортсменов до 18 лет.

Маленькая Настя с детства проводила свободное время на стадионах, наблюдала за выступ­лениями своей мамы. Ей приходилось часто провожать Ольгу на ответственные старты. Настя искренне радовалась маминым результатам, но при этом сильно скучала по ней. В целом же дети чемпионов с самых ранних лет понимают, как непросто куются победы, ощущают, как долго длятся дни в отсутствие родителей, которые почти всегда в отъездах – то на учебно-тренировочных сборах, то на соревнованиях. Но спустя несколько лет дочь переняла образ жизни своей выдающейся мамы. Пришло время спортивных достижений представителей третьего поколения семьи Рыпаковых.

– Не передать словами, какие эмоции испытываешь, когда болеешь за свою дочь. Какая бескрайняя радость переполняет изнутри, когда видишь достойный результат, – призналась Ольга, описывая свои чувства в момент завершения республиканского первенства, на котором успешно выступила Анастасия.

Кстати, младший ребенок в семье Рыпаковых, Кирилл, тоже активно знакомится с миром спорта и сейчас увлекается хоккеем. Но какое бы направление в карьере ни выбрал юный Рыпаков, ясно одно – стимул к постижению профессиональных высот у него уже заложен на генетическом уровне, а значит, у парня все будет хорошо!

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