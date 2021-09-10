В чем секрет успехов спортивной династии Рыпаковых

В семье олимпийской чемпионки по легкой атлетике Ольги Рыпаковой любовь к спорту передается по наследству. «Королева спорта» объединила вокруг себя уже три поколения талантливой династии. Эстафета лидерства постепенно переходит к перспективной легкоатлетке – дочери Ольги Анастасии, передает Kazpravda.kz
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Главными секретами спортивных успехов в семье Алексеевых-Рыпаковых являются такие человеческие качества, как трудолюбие и скромность. Первое помогает идти к цели, не останавливаться и не сворачивать с выбранного пути, а второе – полностью лишает желания почивать на лаврах, создает прочный иммунитет от звездной болезни.
А все началось с папы Ольги – Сергея Алексеева. Сергей Дмитриевич родился в Усть-Каменогорске. С юности занимался легкой атлетикой, десятиборьем. После армии поступил в Усть-Каменогорский институт. Многие из сегодняшних тренеров учились тогда в столичном Казахском государственном институте физической культуры.
– Необходимые знания и умения, которые я получил в Усть-Каменогорске, не отличались по уровню от того учебного курса, который проходили мои ровесники в Алма-Ате, – сказал Сергей Дмитриевич. – Время ведь советское было. Во всех городах страны были свои профессионалы и серьезные вузы.
Он скромно отметил, что особых достижений у него, как у спортсмена, не было. В семиборье, зимнем многоборье устанавливал рекорды Казахстана, занял 7-е место на чемпионате СССР.
По словам Сергея Алексеева, легкая атлетика раньше являлась массовым спортом, каждым из ее видов занимались тысячи юношей и девушек. В сборную СССР было чрезвычайно сложно попасть. Наблюдалась очень большая конкуренция. Сегодня он считает, что время для занятий большим спортом более подходящее. Ведь если легкоатлет показывает определенные успехи и результативно выступает на нескольких республиканских соревнованиях, он имеет большую возможность попасть в сборную. А перед членом сборной открываются большие перспективы: ежегодные международные соревнования, приобретение в кратчайший промежуток времени соревновательного опыта, быстрый рост результатов. В организационном и методическом плане сейчас ситуация гораздо лучше. Раньше спортсмены, которые попадали в сборную, автоматически становились призерами всех международных соревнований. Но был «железный занавес», и кроме Союза атлеты ничего не видели. С обретением независимости у спортсменов из Казахстана появились новые возможности. За годы, проведенные в профессиональном спорте, атлеты могут объехать целый мир.
Собственно, что и сделала талантливая дочь Сергея Алексеева. Под чутким руководством своего отца-тренера Ольга Рыпакова смогла достичь планетарных успехов в легкой атлетике – завоевать олимпийские медали, стать победительницей и призером самых престижных легкоатлетических соревнований.
К началу занятий легкой атлетикой Ольге исполнилось 8 лет. Тогда еще было довольно сложно предугадать, что уже совсем скоро она будет занимать высшие ступени мировых спортивных пьедесталов.
– В юношеском возрасте Оля занималась многоборьем. Получалось у нее все довольно неплохо, – рассказывает Сергей Дмитриевич. – Повзрослев, она поняла, что результаты в этой дисциплине легкой атлетики должны быть более высокими. Девочки-многоборки, в отличие от нее, были более крепкими и сильными. Для толкания ядра и метания копья нужны были иные физические данные. Впоследствии Ольга сосредоточилась на тройном прыжке и прыжках в длину.
Снискав множество наград, олимпийская чемпионка успела состояться и как прекрасная жена и мама двоих детей.
Со своим будущим мужем Ольга познакомилась на тренировках. Денис Рыпаков в свое время смог добиться немалых спортивных успехов в легкой атлетике. Он является серебряным призером в беге на 400 м Всемирной универсиады в 2003-м в южнокорейском Тэгу, заслуженным тренером и мастером спорта РК по легкой атлетике. Денис тоже рос в спортивной семье. Его родители, легкоатлеты, становились призерами Всесоюзных соревнований.
После завершения спортивной карьеры Денис Рыпаков трудился на посту директора Восточно-Казахстанской областной специализированной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, а также был руководителем управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области. На сегодня он является секретарем Восточно-Казахстанского областного маслихата.
– Мы всегда ощущаем поддержку наших родителей, благодаря которой и мне, и Денису получалось показывать хорошие результаты, – отмечает Ольга Рыпакова. – Наши мамы и папы прекрасно понимают, что такое большой спорт, через какие сложности порой приходится проходить спортсменам на пути к достижению поставленных целей, ведь они все это переживали в свое время сами.
Ольга очень благодарна своим родителям, родителям мужа за то, что она смогла успешно реализоваться не только как профессиональная спортсменка, но и как мама. Ведь в разные периоды времени ей на помощь приходили бабушки и дедушки.
– Моя мама всегда была и является нашим тылом. Она воспитывала внуков, охотно проводила время с ними, пока я готовилась к соревнованиям и впоследствии выступала на них. Ее материнские слова поддержки перед всеми ответственными стартами самым лучшим образом отражались на моих результатах. Мама не спортсменка, но она самая настоящая болельщица и ярая фанатка легкой атлетики, – призналась Ольга Рыпакова.
В настоящее время надеждой и гордостью легкоатлетической семьи является Анастасия Рыпакова. Дочь талантливых спортсменов Ольги и Дениса в нынешнем году стала чемпионкой Казахстана среди спортсменов до 18 лет.
Маленькая Настя с детства проводила свободное время на стадионах, наблюдала за выступлениями своей мамы. Ей приходилось часто провожать Ольгу на ответственные старты. Настя искренне радовалась маминым результатам, но при этом сильно скучала по ней. В целом же дети чемпионов с самых ранних лет понимают, как непросто куются победы, ощущают, как долго длятся дни в отсутствие родителей, которые почти всегда в отъездах – то на учебно-тренировочных сборах, то на соревнованиях. Но спустя несколько лет дочь переняла образ жизни своей выдающейся мамы. Пришло время спортивных достижений представителей третьего поколения семьи Рыпаковых.
– Не передать словами, какие эмоции испытываешь, когда болеешь за свою дочь. Какая бескрайняя радость переполняет изнутри, когда видишь достойный результат, – призналась Ольга, описывая свои чувства в момент завершения республиканского первенства, на котором успешно выступила Анастасия.
Кстати, младший ребенок в семье Рыпаковых, Кирилл, тоже активно знакомится с миром спорта и сейчас увлекается хоккеем. Но какое бы направление в карьере ни выбрал юный Рыпаков, ясно одно – стимул к постижению профессиональных высот у него уже заложен на генетическом уровне, а значит, у парня все будет хорошо!