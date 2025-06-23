В ЕБРР отметили реформы и усилия Казахстана по улучшению инвестклимата

Банки и финансы
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Управляющий директор по Центральной Азии и Монголии ЕБРР Хусейн Озхан отметил, что Казахстан является одной из важнейших стран для деятельности банка в регионе Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

При этом он подчеркнул принимаемые Казахстаном меры для улучшения инвестиционного климата. По его словам, ЕБРР поддерживает Казахстан в проведении структурных реформ, в том числе в банковском секторе, развитии «зеленой» экономики, реализации Национального инфраструктурного плана.

«В целом, что касается хода реформ в Казахстане, то мы отмечаем положительную динамику. Положительная динамика происходят в разных сферах, в том числе в области инфраструктуры. В этой связи Национальный инфраструктурный план является очень важным, и играет большое значение. Также идет пересмотр банковского законодательства. Осуществляются реформы в других сферах, которые привлекают инвестиции и позволяют улучшить инвестиционный климат в стране. Очень важно отметить реформы, которые проходят или касаются «зеленой» повестки, темпы этой реформы постоянно ускоряются», - сказал Хусейн Озхан.

Одним из ключевых направлений ЕБРР является государственно-частное партнерство (ГЧП). Именно через механизм ГЧП возможно обеспечить устойчивое финансирование инфраструктурных проектов и снизить нагрузку на бюджет. В качестве успешных примеров были названы проекты Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) и Кокшетауской больницы.

«Мы считаем, что больше проектов может быть реализовано на основе этого принципа. Со своей стороны мы готовы и далее оказывать содействие Казахстану в расширении ГЧП-проектов, поскольку это важный инструмент как для обеспечения долгосрочного финансирования и развития, так и для снижения нагрузки на бюджет», - подчеркнул Хусейн Озхан.

В целом, в 2024 году банк инвестировал в экономику Казахстана рекордные 930 млн евро, реализовав 25 проектов, и содействовал привлечению дополнительных 300 млн евро. Общий вклад в экономику Казахстана составил свыше 1,2 млрд евро. Инвестиционные проекты охватывают широкий круг секторов - от инфраструктуры и энергетики до поддержки МСБ бизнеса, женского предпринимательства, «зеленой» экономики и сырьевых материалов.

#ЕБРР #инвестклимат

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