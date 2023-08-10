Самовар, которым пользовался Абай, подарили Национальному музею РК

В честь празднования Дня Абая прошла церемония передачи в фонд Национального музея малого тульского самовара, которым пользовался великий поэт, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
МКС сообщает, что созданный в 1893 году экспонат высокой исторической ценности был вручен от имени Международного фонда поддержки культуры и искусства имени Абая. Это самовар с постоялого двора мецената Бекбая Баисова в Семее, где пили чай казахские интеллектуалы во главе с Абаем Кунанбайулы.
Вице-министр культуры и спорта РК Арман Жудебаев отметил вклад Абая в казахскую культуру и духовность.
Сейчас в фонде Национального музея имеются 42 экспоната, относящихся к Абаю Кунанбайулы. Среди них – флакон, которым поэт пользовался лично, книги, изданные при его жизни, и многое другое.