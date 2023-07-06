В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста

В горах Туркестанской области спасатели разыскивают пропавшего альпиниста, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Фото: mountain.nsu.ru

Спортсмен пропал 3 июля. ЧП произошло на территории Сайрам-Угамского национального природного парка.

В составе группы из 3 человек 56-летний мужчина спускался с горы на высоте 4 236 м над уровнем моря.

Неожиданно у него оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону.

На поиски направлены 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма.