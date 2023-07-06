В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В горах Туркестанской области спасатели разыскивают пропавшего альпиниста, передает Кazpravda.kz со ссылкой  на Telegram-канал МЧС РК.

Фото: mountain.nsu.ru

Спортсмен пропал 3 июля. ЧП произошло на территории Сайрам-Угамского национального природного парка.

В составе группы из 3 человек 56-летний мужчина спускался с горы на высоте 4 236 м над уровнем моря. 

Неожиданно у него оборвалась веревка, турист скатился по льду и упал вниз по склону. 

На поиски направлены 8  спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма.

#МЧС РК #ЧП #Туркестан

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