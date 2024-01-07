В Греции открывается дворец Александра Македонского

Культура
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Его реставрировали 16 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: ЕРА

В Греции после 16-летней реставрации открывается дворец города Эги — один из самых важных памятников классической античности, где был коронован Александр Македонский, сообщает Русская служба ВВС.

Дворец, расположенный недалеко от северного портового города Салоники, был построен более 2300 лет назад. Позже он был разрушен римлянами, и его развалины обнаружили в ходе раскопок, начавшихся в XIX веке.

Частичная реконструкция дворца, проводившаяся при содействии ЕС, обошлась более чем в 20 миллионов евро.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, присутствовавший на церемонии открытия объекта в пятницу, назвал его памятником мирового значения.

«Значимость таких памятников становится достоянием всего мира», - сказал он.

В числе отреставрированных частей дворца, который откроется для посетителей в понедельник, впечатляющие массивные колоннады.

Дворец построил Филипп II, отец Александра Македонского, правивший могущественным царством Македония.

Античный Эги, расположенный недалеко от современного города Вергина, считается первой столицей древней Македонии.

Дворец был самым большим зданием в Греции классического периода - его площадь составляла 15 тысяч квадратных метров. На его территории были большие банкетные залы, места для поклонения богам и внутренние дворы.

Александр был там коронован, став царем Македонии в 336 г. до н.э. после убийства своего отца. Позже он завоевал обширные территории Малой Азии, Ближнего Востока и Египта и дошел до Индии.

Дворец, а также близлежащие гробницы Филиппа и других македонских царей, являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

#дворец #Греция #Александр Македонский

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