В Каракалпакстане за последние годы число предприятий с иностранными инвестициями выросло в 3 раза

Сегодня в Узбекистане ведется широкомасштабная работа и реализуются реформы, направленные на то, чтобы люди были довольны своей жизнью. Решаются их проблемы, разработаны долгосрочные программы, нацеленные на обеспечение социально-экономического благополучия нашего трудолюбивого народа, который самоотверженно трудится, прокладывая добрыми делами путь к светлому будущему. Один из важнейших результатов, которых мы достигли - это изменение в сознании и мышлении, мировоззрении соотечественников. Люди не ждут эффекта от реформ завтра, они сегодня видят и ощущают эти изменения

Уже 32 года как страна ступила на путь независимого развития. Наш многонациональный народ, живя в мире и согласии, все глубже осознает суть и ценность созданных суверенитетом возможностей. Лейтмотив реформ в Узбекистане - во имя чести и достоинства человека.

Инициативы и масштабные программы, поэтапно осуществляемые в стране, служат защите прав и свобод каждого соотечественника.

В настоящее время в Каракалпакстане проживает около двух миллионов человек. Многонациональное население живет в 452 сходах граждан махаллей, аулов.

В последние годы экономика республики стабильно развивается, а условия жизни населения улучшаются, можно сказать, с каждым днем. В частности, по итогам первого полугодия 2023 года объем валового регионального продукта в Каракалпакстане достиг 13,6 трлн сумов, промышленного производства - 7,9 трлн, объем строительных работ - 2,8 трлн, сельскохозяйственного производства - 4,4 трлн, сферы услуг - 5,8 трлн.

Количество предприятий с иностранными инвестициями увеличилось в три раза и достигло 196, а число региональных предприятий-экспортеров - 240. Во многие зарубежные страны экспортируется продукция, произведенная в Каракалпакстане. Высоко ценятся на внешнем рынке такие товары, как трикотаж, пряжа, поваренная соль, шелк, мука, сушеные помидоры, стеклянные банки, мебельные и кожаные полуфабрикаты, стиральный порошок. Колоссальный вклад в экономическое развитие республики вносят такие крупные предприятия-экспортеры, как Uz-Kor Gas Chemical, Кунградский содовый завод.

Прямые иностранные инвестиции составляют 12,3 млн долларов, доход местного бюджета - 636,5 млрд сумов, а на душу населения - 3,2 млн сумов. В текущем году увеличатся доходы примерно 50 тысяч социально уязвимых категорий семей. Также в рамках программы «20 тысяч предпринимателей - 500 тысяч квалифицированных специалистов» за 625 предпринимателями закреплен 39 831 безработный гражданин.

Семьи, нуждающиеся в помощи, находятся под защитой государства. Проведена инвентаризация во всех домах аулов и сел согласно постановлению Кабинета Министров «О мерах по созданию достойных условий жизни жителей и дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в Республике Каракалпакстан» от 2 февраля 2023 года. Намечено провести ремонт крыш 21 094 домов и перестройку 709 непригодных, находящихся в аварийном состоянии домов. Улучшились жилищные условия 51 тысячи семей, нуждающихся в социальной защите.

В Республике Каракалпакстан насчитывается в общей сложности 12 381,5 километра автомобильных дорог. Из них 4254 км - автомобильные дороги общего пользования, 8127,5 км - внутренние улицы фермерских хозяйств, городов и сел. Ведется строительство новых дорог и мостов с инфраструктурой, соответствующей международным требованиям. Это служит таким благородным целям, как обеспечение безопасности пассажиров, экономия их времени, радикальное изменение облика наших махаллей.

Глава государства в одном из своих выступлений отметил: «Если доволен народ, то и Всевышний будет доволен нами». Цель этой идеи - достичь удовлетворенности населения, семей, оказавшихся в бедственном положении, на основе чего продолжается практическая деятельность. Тут следует отметить, что качество и своевременное выполнение работ, начатых в каждой области, находится под контролем руководителей секторов.

В последние годы количество детских садов в Каракалпакстане увеличилось с 317 до 1600, а охват ими детей - с 28 процентов до 81. 172 школы полностью отремонтированы, а в 104 школах с дополнительными помещениями создано 118 000 мест для учащихся.

В ближайшее время в республике будет построено и реконструировано 160 новых детских садов, создано две тысячи частных детских садов. В ближайшие семь лет будет организовано дополнительно 100 000 ученических мест, возведены 30 школ и дополнительные здания для 150 школ, а 350 - отремонтированы. Число специализированных школ увеличится в два раза и достигнет 32. В результате в школах Каракалпакстана в каждом классе не будут обучаться более 30-35 человек.

Работа по структурному преобразованию экономики региона, широкомасштабному развитию промышленности, производства и предпринимательства приносит свой эффект.

Сегодня обеспеченность питьевой водой в Каракалпакстане достигла 71 процента, электроснабжение - 100 процентов, подача природного газа по сети - 72,9 процента.

Также создана новая система работы с обращениями населения в Приаралье. Активизировалась работа по выявлению и решению системных проблем, которые в наибольшей степени становится причиной обращений. Важными в этом плане являются выездные приемы, организуемые ответственными лицами на местах с целью диалога с народом, изучения проблем, которые беспокоят соотечественников, и оказания практической помощи.

Достойны похвалы достижения в области сельского хозяйства. В частности, намечается посадить хлопчатник на 86,8 тысячи га и получить 240 тысяч тонн урожая. С 53 тысяч га пшеничных полей поднят хирман в 238,5 тысячи тонн. Из 14 785 коробок шелкопряда получено 858 тонн кокона.

Еще больше усилило акцент на образовании объявление 2023-го в стране «Годом заботы о человеке и качественного образования». Число высших учебных заведений в Каракалпакстане на сегодня достигло 12. Квота приема в вузы увеличилась в 3,5 раза, а охват - с 19 процентов до 46. На данный момент в высших учебных заведениях республики обучается 58 тысяч студентов.

Созданы необходимые условия для занятий спортом. Построены стадионы, спортивные комплексы, бассейны, в каждой махалле есть спортплощадки. Наши спортсмены достойно участвуют в таких командных играх, как футбол, баскетбол, волейбол, и занимают престижные места. А Шерзод Мамутов, Шахзода Ибрагимова, Ислам Абдазов, Дилноза Уснатдинова высоко поднимают флаг нашего государства на Кубках мира, чемпионатах Азии. Наша гордость – Жалгасбай Бердимуратов, удостоенный золотой медали на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, фехтовальщица Зайнаб Дайибекова, завоевавшая призовые места во множестве соревнований. В частности, в фехтовании чемпионами Азии стали Муса Аймуратов, Дилноза Уснатдинова, Дилназ Мурзатаева, Аякоз Жумамуратова. Гордимся такими спортсменами, как Актенге Кеунимжаева, Шахзода Ибрагимова, Рустам Жангабаев, Наргиза Жуманиязова, Аселай Амангелдиева, Сахипжамал Эсбосинова, Эрназар Сарсенбаев. Они завоевали 39 медалей на чемпионатах мира, 91 - на чемпионатах Азии и 1235 - на чемпионатах Узбекистана.

Уделяется огромное внимание и сфере культуры. Регулярно проводятся культурно-просветительские и развлекательные мероприятия, театральные спектакли. Продемонстрировал национальное искусство своими выступлениями на Международном фольклорном фестивале «Хари-бюльбюль» Каракалпакский государственный национальный фольклорный ансамбль «Айкулаш» по случаю провозглашения города Шуши культурной столицей тюркского мира 2023 года, организованном Министерством культуры Азербайджана и Фондом Гейдара Алиева. В текущем году «Айкулаш» также принимал участие с каракалпакскими национальными танцами в международном фестивале «Сарадж фест - 2023», проходившем в Республике Северная Македония.

Наша страна богата своей историей, культурой, традициями, древними объектами археологического наследия. Это еще больше увеличивает туристский потенциал республики. Сегодня проводится масштабная работа по популяризации туристского потенциала региона, увеличению потока туристов. Чтобы повысить уровень сервиса и обеспечить удобства для приезжающих гостей, построено достаточное количество объектов размещения. Сегодня в Каракалпакстане насчитывается более 50 туристических предприятий, 31 гостиниц, 44 семейных гостевых домов и 22 хостела.

Отдельными туристическими направлениями являются город Нукус, Чимбайский, Элликкалинский, Турткульский, Берунийский и Муйнакский районы. Так, например, на территории последнего расположены природные объекты, относящиеся к направлению экотуризма, такие как Аральское море, плато Устюрт, озеро Судочье.

В Каракалпакстане насчитывается 131 археологический памятник, 24 памятника архитектуры, 88 монументальных сооружений и 45 достопримечательных локаций. Правильно было бы назвать территорию музеем под открытым небом, потому что в республике очень много объектов материального культурного наследия. Их история насчитывает три-пять тысяч лет. С 2021 года Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Кроме того, Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого, который считается бесценным в Центральной Азии, расположен именно в Нукусе, столице Каракалпакстана

В текущем году территорию посетили более 700 тысяч местных, свыше 84 тысяч иностранных туристов, а экспорт туристических услуг составил 18,9 млн долларов.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что комплексная работа, проводимая в Новом Узбекистане, всецело соответствует сегодняшнему настроению населения.