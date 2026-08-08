Библиотеки на новый лад

Теперь они обрели современный облик и распахнули двери для посетителей. Здесь всегда рады как самым юным любителям литературы, так и читателям со стажем. В библиотеках обеспечен бесплатный доступ к Интернету, оборудованы современные читальные залы, открыты коворкинг-цент­ры для проведения различных образовательных и культурных мероприятий.

Надо сказать, что библиотеки уже довольно давно перестали быть просто книгохранилищем. Сегодня в них реализуются просветительские проекты, направленные на популяризацию чтения, развитие интереса к литературе, сохранение краеведческого наследия. Среди них – «Виртуальная справочная служба», «Чтение книг вслух – путь к духовному развитию», «Молодежь в мире книг», «Летний читальный зал», «Читай, обсуждай, рисуй», которые уже получили положительные отклики.

Особое внимание уделяется цифро­визации библиотечного фонда. В электронный формат активно переводятся произведения местных поэтов, писателей, краеведов. Информация о новых книжных поступ­лениях также представляется читателям в эфире телеканала Jambyl.

Обновление библиотек направлено в первую очередь на повышение интереса к чтению, обеспечение жителям возможностей для получения знаний и организации содержательного культурного досуга.