Новоселье в Каскелене

Хорошая новость
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Каскелене вручили ключи от квартир многодетным и малообеспеченным граж­данам, людям с инвалидностью, воспитанникам детских домов. В общей сложности жилье получили 30 семей.

фото пресс-службы акимата Карасайского района

Поздравив виновников торжест­ва, председатель район­ного совета ветеранов Сагат Масимакынов пожелал землякам счастья, мира и достатка под обретенным ими шаныраком.

Один из новоселов – житель села Шамалган Карасайского района, участник афганской войны Нурбек Хайдаров – больше десяти лет состоял в очереди на получение квартиры из государственного жилищного фонда. Получив заветные ключи, ветеран и его новые соседи выразили благодарность руководству страны и региона за пос­тоянное внимание к проблемам сограждан.

– Безусловно, это важное событие, которое в корне меняет жизнь моей семьи, – признался Нурбек Хайдаров. – Желаю благо­получия всем новоселам! Пусть в их жизни будет как можно больше таких радостных момен­тов!

Карасайский район  – один из самых густонаселенных в Алматинской области. На сегодня в нем проживают около 350 тыс. человек. Согласно статистичес­ким данным, за последние десять лет численность населения района выросла на 120 тыс. человек.

Демографический рост – одна из основных причин нехватки жилья, в связи с чем местные власти уделяют решению данной проблемы особое внимание.

По данным акимата Карасайского района, в очереди на улучшение жилищных условий стоят свыше 13 тыс. человек, половина из них относится к социально уязвимым категориям. Всего в текущем году планирует­ся обеспечить жильем свыше 250 семей. Кроме того, акиматом области выделены дополнительные средства на приобретение 290 квартир. С целью решения жилищной проблемы граждан в Алматинской области ведется строительство ряда многоквартирных арендных и кредитных домов, осуществляется покупка квартир на первичном и вторичном рынках жилья за счет госбюджета.

#жилье #новоселье #Каскелен

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