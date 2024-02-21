В Казахстане используют в 5 раз меньше удобрений, чем в России

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров считает, что для хорошего урожая необходимо уже в этом году увеличить объемы удобрений более чем в 2 раза, и довести показатель как минимум до 1,5 млн тонн, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Внесение удобрений позволяет увеличить урожайность в среднем на 3–5 ц/га.

Айдарбек Сапаров рассказал, что основная причина демпинга российского зерна на казахстанском рынке и на традиционных для наших сельхозтоваропроизводителей экспортных рынках – это низкая себестоимость продукции РФ. В то время как казахстанские аграрии получают урожаи в среднем 9-10 ц/га. Для увеличения урожайности нужно использовать агротехнологии.

К примеру, в европейских странах вносится более 250 кг питательных веществ на гектар, в Беларуси – 120 кг, в России этот показатель колеблется в диапазоне 55–60 кг на гектар, а в Казахстане в среднем не достигает 10 кг питательных веществ на 1 гектар.

Также по республике объемы внесения удобрений разнятся от области к области. По итогам 2023 года Костанайская область с посевной площадь 5,6 млн га внесла всего 54 тысячи тонн удобрений. Тогда как Северо–Казахстанская область, где посевная площадь на 1,2 млн га меньше, чем в Костанайской, внесла 190 тысяч тонн удобрений, то есть в 3,5 раза больше.

Со своей стороны, Минсельхоз работает над тем, чтобы не допустить роста цен на удобрения при повышении спроса, а также над снижением коррупционных рисков при получении господдержки, отмечают в ведомстве.

Айдарбек Сапаров пояснил, что субсидии будут выплачиваться авансом напрямую отечественным заводам-производителям и финансовым институтам (АО «Казагрофинанс») вместо субъектов АПК. Для фермера – это удобство и льготная цена, а для завода станет гарантией реализации их товаров.

При этом те фермеры, которые выбирают импортные удобрения, также получат господдержку, для них условия субсидирования и формат получения господдержки останутся прежними.

#казахстан #сельское хозяйство #фермеры #удобрения

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