В Казахстане снизилась смертность от рака

В республике ежегодно фиксируется около 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а от рака умирают более 12 тысяч человек в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

4 февраля весь мир отмечает Всемирный день борьбы с раком. Этот день служит напоминанием о важности профилактики, ранней диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний.

В Казахстане ежегодно фиксируется около 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а от рака умирают более 12 тысяч человек в год.

Наибольшее распространение получили следующие виды рака:

• Рак молочной железы – 5 652 случая

• Колоректальный рак – 4 029 случаев

• Рак легкого – 3 833 случая

• Рак желудка – 2 907 случаев

• Рак шейки матки – 1 921 случай

На конец 2024 года на динамическом наблюдении находились свыше 230 тысяч онкологических пациентов, это на 5,9% больше в сравнении с 2023 годом.

Внедрение онкоскринингов, современных диагностических технологий и методов лечения, а также повышение квалификации врачей-онкологов способствовало росту уровня раннего выявления заболеваний и снижению смертности.

Благодаря принятым мерам в 2024 году удалось диагностировать 31,4% новых случаев онкозаболеваний на 0-I стадии, а также снизить смертность от злокачественных новообразований на 3,2%.

Диагностика и лечение онкологических заболеваний в Казахстане предоставляется бесплатно в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Государство покрывает все расходы на диагностику, лекарственное обеспечение и лечение рака, вне зависимости от статуса пациента в системе ОСМС.

В ведомстве призывали граждан регулярно проходить бесплатные онкологические скрининги в поликлиниках и немедленно обращаться в медицинские учреждения при подозрении на онкологическое заболевание.