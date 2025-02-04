В Казахстане снизилась смертность от рака

В республике ежегодно фиксируется около 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а от рака умирают более 12 тысяч человек в год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
4 февраля весь мир отмечает Всемирный день борьбы с раком. Этот день служит напоминанием о важности профилактики, ранней диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний.
В Казахстане ежегодно фиксируется около 40 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, а от рака умирают более 12 тысяч человек в год.
Наибольшее распространение получили следующие виды рака:
• Рак молочной железы – 5 652 случая
• Колоректальный рак – 4 029 случаев
• Рак легкого – 3 833 случая
• Рак желудка – 2 907 случаев
• Рак шейки матки – 1 921 случай
На конец 2024 года на динамическом наблюдении находились свыше 230 тысяч онкологических пациентов, это на 5,9% больше в сравнении с 2023 годом.
Внедрение онкоскринингов, современных диагностических технологий и методов лечения, а также повышение квалификации врачей-онкологов способствовало росту уровня раннего выявления заболеваний и снижению смертности.
Благодаря принятым мерам в 2024 году удалось диагностировать 31,4% новых случаев онкозаболеваний на 0-I стадии, а также снизить смертность от злокачественных новообразований на 3,2%.
Диагностика и лечение онкологических заболеваний в Казахстане предоставляется бесплатно в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Государство покрывает все расходы на диагностику, лекарственное обеспечение и лечение рака, вне зависимости от статуса пациента в системе ОСМС.
В ведомстве призывали граждан регулярно проходить бесплатные онкологические скрининги в поликлиниках и немедленно обращаться в медицинские учреждения при подозрении на онкологическое заболевание.