Событие отмечается по инициативе Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2018 года в качестве важной меры в области укрепления здоровья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минхздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно официальным данным, в настоящее время 71% детей в возрасте от 0 до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании, а около 400 тысяч детей в возрасте до двух лет продолжают получать грудное молоко в сочетании с прикормом.

Цель – довести охват исключительно грудным вскармливанием до 85%.

Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка. Эта практика способствует интеллектуальному развитию детей, снижает риск инфекций, избыточного веса и диабета. У матерей, кормящих грудью, наблюдается снижение риска развития рака груди и яичников.