В Китае зажгли огонь XIX Азиатских игр

В Азиатских играх в Ханчжоу примут участие более 12 тысяч спортсменов из стран Азии, в том числе из Казахстана.

Фото: Xinhua

Огонь XIX Азиатских игр зажгли сегодня в древнем китайском городе Лянчжу провинции Чжэцзян на востоке Китая, ознаменовав 100-дневный обратный отсчет до открытия игр. Об этом сообщил собственный корреспондент в Китае МИА «Казинформ», передает Kazpravda.kz.

XIX Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Они изначально были запланированы на 10-25 сентября 2022 года, но были перенесены на осень 2023 года.

Азиатские игры пройдут в Китае в третий раз. В 1990 году соревнования состоялись в Пекине, в 2010-м - в Гуанчжоу.

По информации организационного комитета Азиатских игр - 2022, спортивная программа XIX Азиатских игр в Ханчжоу включает в себя 40 видов спорта, 61 дисциплину и 483 мероприятия, причем соревнования по киберспорту и брейк-дансу проводятся на Азиатских играх впервые.

В Азиатских играх в Ханчжоу примут участие более 12 тысяч спортсменов из стран Азии, в том числе из Казахстана.