В контексте партнерства и добрососедства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Кыргызстан и провел переговоры в узком и расширенном форматах с Президентом КР Садыром Жапаровым.

КРЕПКИЕ СВЯЗИ

В рамках официального визита в Кыргызстан Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Садыром Жапаровым.

Переговорам предшествовала официальная церемония в мраморном шатре «Ақ кеме» в резиденции Президента Кыргызстана «Ала-арча». Начальник Почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии состоялись переговоры в узком составе. Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.

– Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Кыргызстан, и высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.

– Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы, – сказал Президент Кыргызстана.

Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.

Президенты также отметили взаимную заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарных контактов между Казах­станом и Кыргызстаном.

КУРС НА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ

После встречи в узком формате президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств. Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативе Садыра Жапарова по выводу двусторонних отношений на новый уровень.

– С момента обретения независимости казахско-кыргызское сотрудничество динамично развивается во всех сферах. Наши связи укрепляются в духе стратегического партнерства и союзничества. Это достигнуто благодаря общим для обоих народов ценностям, – считает Глава нашего государства.

Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление Президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.

– Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о динамично развиваю­щихся межгосударственных отношениях, Президент Казахстана отметил активный и доверительный политический диалог на высшем уровне, слаженную работу по линии правительств двух стран. Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол», укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.

Вместе с тем Глава государства указал на необходимость поиска новых форм взаимодейст­вия в условиях турбулентности мировой экономики. Лидер Казах­стана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания полномасштабного взаи­модействия между областями, включая организацию первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Президент призвал активизировать инвес­тиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гид­роэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности Камбаратинской ГЭС-1.

В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.

Важную роль в сближении двух братских народов занимают культурно-гуманитарные связи. Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову за решение открыть памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в центре Бишкека. Касым-Жомарт Токаев рассказал о решении в знак признательности увековечить память Манаса в Нур-Султане.

Президент также отметил заинтересованность восьми казахстанских вузов в открытии представительств в Кыргызстане и сообщил об увеличении студенческих квот для кыргызских студентов до 50.

В свою очередь Президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.

– Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности, – сказал кыргызский лидер.

В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индуст­риального торгово-логистического комплекса «Алатау» в райо­не пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию парт­нерства и координацию действий на меж­дународной арене.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны двусторонние документы, в том чис­ле – Меморандум между Минис­терством торговли и интеграции РК, Министерством экономики и коммерции КР и ТОО «JOINT TECHNOLOGIES» об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек», Меморандум о взаимопонимании между министерст­вами сельского хозяйства РК и КР в области сельского хозяйства, соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях, а также о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения. Также подписаны совместный план мероприятий министерств иностранных дел двух стран на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, ряд протоколов о внесении изменений в действующие соглашения и документов на уровне приграничных казахстанских и кыргызстанских регионов.

ВЫХОДИТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

По окончании переговоров в узком и широком форматах президенты Казахстана и Кыргызстана провели брифинг для представителей средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что сегодняшний визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.

– Достигнут ряд договореннос­тей. Приоритетное внимание мы уделили укреплению торгово-экономических связей. Сегодня, когда весь мир переживает сложный период, особенно важно объединить наши усилия. Казах­стан – один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызской Респуб­лики. В прошлом году товаро­оборот между нашими странами достиг миллиарда долларов. За последние 15 лет Казахстан инвестировал более миллиарда долларов в экономику Кыргызстана, в том числе в реа­лизацию социально значимых проектов. В целом у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиар­дов долларов, – заявил Глава нашего государства.

Президент Казахстана указал на то, что индустриальный торгово-логистический комплекс, строительство которого началось сегодня, откроет новые возможности для диверсификации сотрудничества в промышленности и торговле. По словам Главы государства, имеется потенциал для значительного наращивания взаимного товарооборота в краткосрочной перспективе. Казахстан уже может предложить Кыргызстану сотни видов импортных товаров.

– Мы готовы экспортировать промышленную продукцию и другие товары. Будет поддержка со стороны компании «Kazexport». Кыргызстаном также экспортируется ряд товаров в нашу страну. В связи с этим мы договорились максимально использовать имею­щиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении был принят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт «Кордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача – снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе, – сказал Президент Казахстана.

Лидеры двух стран для решения этих вопросов пришли к взаимному согласию о необходимости внедрения цифровых технологий.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство будет и впредь защищать интересы иностранных инвесторов, что положительно скажется на инвестициях казах­станских компаний в Кыргызстан. Кроме этого, с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит 300 млн долларов.

Далее Президент Казахстана остановился еще на одном прио­ритетном направлении – координации взаимоотношений в водно-энергетической сфере.

– Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценнос­тью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реа­лизовывать важные проекты, – подчеркнул Глава государства.

В ходе переговоров лидеров двух стран особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. В последние годы был проведен целый ряд мероприятий, призванных активизировать контакты в данной области.

– В прошлом году в ходе визита Садыра Нургожоевича в Казахстан мы достигли ряда договореннос­тей, которые позволили сблизить молодежь двух стран. Благодаря реализации этих договоренностей сегодня в Бишкеке будет открыт филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. Кроме того, мы выделили гранты для молодых ученых с целью поддержки их научных исследований. Я предложил ежегодно проводить форум интеллигенции двух стран с целью укрепления культурно-гуманитарных связей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как было отмечено на брифинге, в ходе переговоров лидеров двух стран состоялся обмен мнениями по глобальной и региональной повестке. Стороны отметили схожесть их позиций по международным вопросам, в том числе по перспективам углубления интеграции в Цент­ральной Азии. В связи с этим достигнута договоренность о проведении в ближайшее время консультативной встречи глав государств региона.

По словам Касым-Жомарта Токаева, будет продолжено взаи­модействие в двустороннем и многостороннем форматах. Казахстанская сторона поддерживала деятельность Кыргызстана в качестве председателя Евразийского экономического союза.

– Благодарим кыргызских брать­ев за поддержку казах­станских инициатив в рамках СВМДА. Очевидно, что сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения служат ярким тому подтверждением, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства особо подчеркнул важность референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 5 июня в Казахстане. По его словам, это историческое событие будет означать новый этап в истории нашей страны.

– Новый Казахстан, или Вторая республика, – это демократическое общество в подлинном смысле. При сохранении президентской системы роль и влияние Парламента будут значительно усилены. Мнения и голоса наших граждан будут услышаны. После этой правовой реформы я, как Президент, не буду наделен избыточными полномочиями и привилегиями. Моя задача – осуществить необходимые преобразования в обществе, открыть нашему народу дорогу в светлое будущее, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что этими реформами процесс демократизации не закончится, Казахстану еще предстоит пройти долгий путь. По мнению Главы государства, реформы и модернизация всей социальной системы будут продолжены.

После завершения официальной части визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент КР Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника великому Абаю на центральной аллее Теат­рального сквера в Бишкеке.

Глава нашего государства назвал открытие памятника знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По его словам, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к казахскому народу. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Садыру Жапарову за поддержку этой благородной инициативы.

– Несомненно, этот шаг будет способствовать еще большему сближению двух братских стран, расположенных в предгорьях Алатау. Великий Абай писал в свое время о духовной близости наших народов. Рассказывая об истории казахского народа, он особо выделял роль кыргызов. Великий казахский поэт говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов». Действительно, наши народы имеют единые корни и язык, единую душу и общие устремления. В ближайшее время в Казахстане будет открыт памятник Манасу, имя которого почитает каждый казах. Хочу напомнить о вкладе Шокана Уалиханова в изучение эпоса «Манас». Мы помним и о том, что в свое время, когда судьба эпоса была поставлена под сомнение, Мухтар Ауэзов выступил в его поддержку, – сказал Президент Казахстана.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, эти факты служат ярким свидетельством взаимопонимания и поддержки друг друга. Глава государства выразил уверенность в нерушимости братских связей между двумя странами и пожелал процветания кыргызскому народу.

Садыр Жапаров в своем выступлении отметил большое значение сегодняшнего дня для кыргызского и казахского народов.

– Поздравляю вас с открытием в городе Бишкеке памятника великому казахскому поэту, философу, гуманисту Абаю. Символично, что в канун 30-летия установления наших дипломатических отношений мы чествуем великого поэта, личность которого объединяет обе страны. Наследие Абая и Токтогула, Мухтара и Чингиза показывает близость духовного мира двух народов. Также хочу напомнить, что к 175-летию Абая в Национальной библиотеке был открыт специальный культурный центр. Уверен, что наша дружба с братским казахским народом и впредь будет развиваться во всех сферах, – сказал Президент Кыргызстана.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями интеллигенции двух стран, собравшимися по случаю открытия памятника.

Программа официального визита Президента Казахстана в Кыргызстан завершилась учас­тием Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Бишкеке.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов. В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей, сообщила пресс-служба Президента.