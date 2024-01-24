В Костанайской области четвертая часть спортивных сооружений, а это почти 500 объектов, признана непригодной к использованию

Есть несколько причин, по которым спортобъекты признали непригодными к эксплуатации и сняли с реестра. Это их длительное неиспользование в силу оптимизации сельских округов, закрытия школ, а также ужесточения требований к некоторым видам сооружений. Но есть и такие, которые больше не входят в учебную программу, к примеру тиры, а также те, которым не обеспечивали своевременный уход.

К слову, сохранить все спорт­объекты удалось только в городе Лисаковске. А самые большие потери в Аркалыке и Костанайском районе – по 55 единиц.

– Утеря спортивных объектов свидетельствует о недостаточном внимании акиматов городов, районов и сельских округов к обеспечению сохранности спортивных сооружений. В текущем году в бюджетах городов и райо­нов не запланировано средств на проведение ремонтов спортивных сооружений, что влечет за собой риски утери объектов при проведении инвентаризации в 2025 году, – отметила исполняющая обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Елена Киреева.

После проведения инвентаризации «способными к жизнедеятельности» в Костанайской облас­ти признаны 1 343 спортивных объекта. 13 из них нуждается в обновлении и капитальном ремонте. В текущем году реконструируют только пять объектов, то есть меньше половины. На остальные денег в бюджете пока не нашлось.

Между тем Костанайская область считается одним из так называемых спортивных регионов, где население активно ведет здоровый образ жизни, используя существующую инфраструктуру. В области насчитывается около 85 тыс. детей и подростков, которые регулярно посещают тренировки и участвуют в спортивно-массовых мероприятиях. Так что сохранение спортивных объектов – принципиально важная задача.