В Костанайской области четвертая часть спортивных сооружений, а это почти 500 объектов, признана непригодной к использованию
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Валентина Мелехова
Таковы итоги масштабной инвентаризации, которую провели в регионе в 2023-м впервые за последние 23 года. Оказалось, что за это время многие объекты стали невостребованными, а со временем и непригодными. В числе утерянных – стадионы, спорткомплексы, лыжные базы, стрелковые тиры, бассейны и даже ипподромы. Но весомую часть – около 75% – составляют спортивные площадки.