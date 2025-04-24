Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram.

Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.

Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.

С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера.

Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.

Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.

В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.

Расследование продолжается.

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