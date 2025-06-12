Рамочное соглашение об основных принципах реализации инвестиционного проекта между Министерством промышленности и строительства РК, акиматом Кызылординской области и испанской компанией Roca Group подписано сегодня, сообщает Kazpravda.kz
Инвестпроект станет одним из крупнейших в Центральной Азии в данной отрасли.
По словам акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева, объем инвестиций в проект составит 70 млн евро, а запуск предприятия позволит охватить население региона 300 новыми рабочими местами.
Ожидается, что завод будет обеспечивать не только внутренний рынок, но и заниматься экспортом продукции за рубеж.
- Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению инвестиций, мы ведем системную работу с иностранными инвесторами, - отметил Нурлыбек Налибаев. - Вопрос открытия производства в Приаралье мы с компанией Roca Group обсуждали в прошлом году в Испании. На сегодня Roca Group - один из мировых лидеров в области производства санитарно-технических изделий и располагает 78 заводами, штатом - более 20 тыс. сотрудников.