Рамочное соглашение об основных принципах реализации инвестиционного проекта между Министерством промышленности и строительства РК, акиматом Кызылординской области и испанской компанией Roca Group подписано сегодня, сообщает Kazpravda.kz

Фото Мурата Балабаева

Инвестпроект станет одним из крупнейших в Центральной Азии в данной отрасли.

По словам акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева, объем инвестиций в проект составит 70 млн евро, а запуск предприятия позволит охватить население региона 300 новыми рабочими местами.

Ожидается, что завод будет обеспечивать не только внутренний рынок, но и заниматься экспортом продукции за рубеж.