В Кызылорде построят завод по производству сантехники

Экономика
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Рамочное соглашение об основных принципах реализации инвестиционного проекта между Министерством промышленности и строительства РК, акиматом Кызылординской области и испанской компанией Roca Group подписано сегодня, сообщает Kazpravda.kz

Фото Мурата Балабаева

Инвестпроект станет одним из крупнейших в Центральной Азии в данной отрасли.

По словам акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева, объем инвестиций в проект составит 70 млн евро, а запуск предприятия позволит охватить население региона 300 новыми рабочими местами.

Ожидается, что завод будет обеспечивать не только внутренний рынок, но и заниматься экспортом продукции за рубеж.

- Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева по привлечению инвестиций, мы ведем системную работу с иностранными инвесторами, - отметил Нурлыбек Налибаев. - Вопрос открытия производства в Приаралье мы с компанией Roca Group обсуждали в прошлом году в Испании. На сегодня Roca Group - один из мировых лидеров в области производства санитарно-технических изделий и располагает 78 заводами, штатом - более 20 тыс. сотрудников.

 

 

#экономика #завод

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