В Мангыстау девочка-лунатик напала с ножом на сестер

В Мангыстау 11-летний ребенок, страдающий лунатизмом, нанес ножевые ранения двум сестрам, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото: vykza.bezformata.com

Происшествие случилось ночью 14 апреля в одном из домов села Акшукур. Вызов в полицию поступил примерно в 04:00. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, 11-летняя девочка в состоянии сна (лунатизм) столовым ножом нанесла ножевые ранения родным сестрам в возрасте 19 и 12 лет.

Пострадавших доставили в больницу. Одна из них была отпущена домой после оказания медицинской помощи, другая все еще получает лечение.

Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведётся расследование.