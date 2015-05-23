В МИДе отмечены тесные партнерские отношения между РК и ПРООН

Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов провел встречи с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациано да Силва, председателем Комитета содействия развитию (КСР) ОЭСР Эриком Солхеймом и Администратором Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк, сообщает Kazpravda.kz
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В ходе беседы с гендиректором ФАО предметом обсуждения стали вопросы текущего состояния и перспектив взаимодействия между нашей страной и данной организацией. Е. Идрисов приветствовал подписание Соглашения об открытии Офиса ФАО по связям в Казахстане и выразил надежду на активное внимание представительства структуры к проблеме рекультивации земель в районах бывшего Семипалатинского испытательного полигона и Аральского моря.
Министр сообщил, что Правительство РК приняло решение о вступлении в Комитет ФАО по Всемирной продовольственной безопасности в качестве полноправного члена. Это позволит Казахстану непосредственно участвовать в рассмотрении и принятии последующих мер, касающихся политики в данной сфере.
Глава внешнеполитического ведомства пригласил ФАО к участию в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, отметив, что девиз выставки "Энергия будущего" звучит в унисон с идеалами организации по сохранению и укреплению экологической безопасности планеты.
Официальная помощь развитию и деятельность Казахстана в этой сфере стали предметом беседы Е. Идрисова с Э. Солхеймом. Отмечалось, что в настоящее время ведется работа по разработке и принятию среднесрочной стратегии, институционализации деятельности страны в сфере ОПР и созданию соответствующего национального агентства под предварительным названием KazAID.
На встрече Е. Идрисова и Х. Кларк обсуждались основные сферы сотрудничества, а также перспективы его расширения в условиях устойчивого социально-экономического развития Казахстана.
Отметив тесные партнерские отношения между РК и ПРООН, Е. Идрисов выразил признательность за оказанное содействие в реализации проектов в таких важных сферах, как устойчивое развитие, улучшение окружающей среды, повышение качества государственного управления, борьба с коррупцией, бедностью и безработицей.