В Минздраве - кадровое назначение

Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Ербол Дуйсебаевич назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Ербол Оспанов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, в 2002 году — Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером первой категории в АО «Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта «Казгипрожелдортранс».

В разные годы работал в АО «Центр информатизации финансовых систем», АО «Национальные информационные технологии», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в РГКП «Государственный центр по выплате пенсий», АО «Центр развития трудовых ресурсов».

В июле 2020-го года был назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.