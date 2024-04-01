В Минздраве - кадровое назначение

Кадровые назначения, Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Ербол Оспанов назначен вице-министром здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Ербол Дуйсебаевич назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Ербол Оспанов родился в 1977 году в Южно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, в 2002 году — Казахский национальный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером первой категории в АО «Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта «Казгипрожелдортранс».

В разные годы работал в АО «Центр информатизации финансовых систем», АО «Национальные информационные технологии», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в РГКП «Государственный центр по выплате пенсий», АО «Центр развития трудовых ресурсов».

В июле 2020-го  года был назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК. 

#назначение #Минздрав #вице-министр

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