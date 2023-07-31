В Минздраве прокомментировали интервью Олжаса Абишева о работе министерства

Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Интернете распространяются видеофрагменты интервью Олжаса Абишева (вице-министр здравоохранения с 2017 по 2020 год - прим. ред.), в котором он рассказывает о распространении фальшивых дипломов среди медицинских работников в казахстанских поликлиниках и о выписке бесплатных лекарств по рецептам умершим. Эти слова опровергли в Министерстве здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Министерство здравоохранения РК заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Стоит отметить тот факт, что в период с 2017 по 2020 год Олжас Абишев работал в Министерстве здравоохранения, в частности на посту вице-министра курировал вопросы цифровизации здравоохранения и медицинского образования. И именно в указанный период регистрация дипломов медицинских вузов и колледжей, как и сертификация медработников, была отдана в конкурентную среду, что создавало почву для коррупции и фальсификации документов. И тогда было очевидно, что только перевод в электронный формат образовательных документов в условиях интеграции с другими информационными системами позволил бы установить подлинность дипломов, но, к сожалению, на деле это не было реализовано в указанный период.

В 2020 году Министерством здравоохранения совместно с Министерством науки и высшего образования для искоренения такого явления, как фальсификация дипломов, начата работа по полной оцифровке дипломов медицинских вузов. На сегодня с помощью QR-кода можно проверить подлинность любого диплома в Национальной образовательной базе данных.

Кроме того, с 2023 года выпускники казахстанских колледжей тоже получают дипломы с QR-кодом, эти документы будут доступны в цифровом формате в личном кабинете портала «Электронное правительство» и в мобильном приложении eGov Mobile. Если это касается бумажных версий, то бланки дипломов относятся к документам строгой отчетности. В случае их порчи создается акт по их уничтожению, к акту прикрепляется часть бланка с номером диплома, поэтому заполучить фальшивый диплом достаточно сложно. Переход к цифровому учету медицинских дипломов дает возможность работодателям не делать запросы в медицинские вузы относительно подлинности диплома, а позволяет воспользоваться цифровой базой через QR-коды.

Наряду с этим, Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифрового развития с 1 июля 2023 года перевели выдачу сертификатов медицинским работникам на портал E-license. В рамках перевода были проведены необходимые интеграции и производится цифровая проверка дипломов, а также со сведениями о судимости граждан. Это означает, что при выдаче сертификата проверяются все сведения по специалисту для исключения недостоверных данных (документы об образовании, место работы, сведения о судимости, место регистрации (жительства).

В соответствии с действующим законодательством за предъявление фальшивого диплома полагается штраф до 160 МРП, либо общественные работы, либо арест (статья 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград»). По данному факту распространения заведомо ложной информации Министерство здравоохранения оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения РК.

Также в ведомстве опровергли заявление Абишева о том, что бесплатные лекарственные средства выписывались по рецептам умершим.

«Министерство здравоохранения заявляет, что данная информация не соответствует действительности. На сегодня в целях эффективного и прозрачного обеспечения лекарственными средствами населения в рамках ГОБМП и ОСМС министерством в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля осуществляется регулярный мониторинг ИСЛО и в медицинской информационной системе (МИС). Кроме того, процедура выдачи препаратов контролируется на уровне Фонда социального и медицинского страхования и ТОО «СК-Фармация».

Ранее были выявлены единичные случаи выписки рецептов умершим пациентам. При детальном анализе по выявленным фактам было установлено, что данные случаи были из-за несвоевременного введения данных в информационную систему лекарственного обеспечения. В настоящее время ведется работа по реализации и усовершенствованию сервисов по получению подтверждения от пациента при помощи СМС-уведомлений с кодом подтверждения о получении лекарства.    

Министерством здравоохранения совместно с другими государственными органами реализуется проект по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Результаты этого проекта должны обеспечить полную оцифровку лекарственного обеспечения, что приведет к прозрачности движения лекарств и повысит контроль качества лекарств.

Согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за распространение заведомо ложной информации может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы. По данному факту распространения заведомо ложной информации Министерство здравоохранения оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы», — отмечено в официальном сообщении ведомства.

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