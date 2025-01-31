В Минздраве рассказали о важности прохождения скринингов

В Казахстане все онкологические пациенты – граждане Казахстана имеют право на бесплатное лечение онкозаболеваний, независимо от статуса ОСМС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство. В рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) пациенту ничего платить не нужно.

При подозрении у пациента онкологического и гематологического заболевания в ПМСП (поликлиниках) внедрен маршрут «Зеленый коридор», позволяющий пациентам получить консультацию и обследование в течение 18 рабочих дней.

Для населения Казахстана доступны 3 вида онкологических скринингов:

1) Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года),

2) Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года),

3) Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).

Онкологи призывают казахстанцев регулярно проходить бесплатные онкологические скрининги в поликлиниках.

При подозрениях на онкологическое заболевание нужно немедленно обратиться в свою поликлинику по месту жительства, а также в онкоцентр (онкодиспансер) также по месту жительства.