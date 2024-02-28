В одном из штатов США ввели ЧП из-за сильных пожаров

Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

freepik.com

В штате идут мощные природные пожары, говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.

"Эббот опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на природные пожары по всему штату", - указано в релизе.

Отмечается, что число округов Техаса, в которых действует чрезвычайное положение, может возрасти.

Ранее служба лесного хозяйства американского штата Техас сообщила о природных пожарах в нескольких округах. В соцсети Х служба также заявила об эвакуации населения ряда населенных пунктов.