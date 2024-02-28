В одном из штатов США ввели ЧП из-за сильных пожаров
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Айман Аманжолова
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
В штате идут мощные природные пожары, говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.
"Эббот опубликовал заявление о чрезвычайном положении для 60 техасских округов в ответ на природные пожары по всему штату", - указано в релизе.
Отмечается, что число округов Техаса, в которых действует чрезвычайное положение, может возрасти.
Ранее служба лесного хозяйства американского штата Техас сообщила о природных пожарах в нескольких округах. В соцсети Х служба также заявила об эвакуации населения ряда населенных пунктов.