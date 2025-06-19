На сегодня уже завершены работы на 40 процентов

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4 июня первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Абу-Али Саттар совместно с представителями акимата проверил строительство детского сада в городе Петропавловск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Объект строится за счет активов, возвращенных органами прокуратуры. Общая сумма проекта составляет 1,9 миллиардов тенге.

Детский сад рассчитан на 280 мест, что сократит очередность и создаст современные условия для обучения и развития детей.

Сдача объекта запланирована на декабрь текущего года.

Всего по Северо-Казахстанской области реализуется 33 проекта за счет возвращенных активов.

Строительство социальных объектов - это вклад в развитие региона и в благополучие будущих поколений.