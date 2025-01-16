В Петропавловске горел крытый стадион
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Утром 16 января спасатели работали по повышенному рангу в Петропавловске. Пожарные тушили крупный пожар, разгоревшийся на стадионе «Жастар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
По данным пресс-службы министерства, обстоятельства инцидента уточняются.
Представитель ДЧС СКО Марат Сыздыков рассказал, что горел крытый футбольный манеж.
«В 8.17 поступило сообщение о том, что горит крытый футбольный манеж, покрытый ПВХ, размерами 30 на 72, а также огонь перекинулся на рядом стоящий гараж с техникой», - рассказал пожарный.
В 09.49 пожар полностью ликвидировали.