В Петропавловске горел крытый стадион

По данным пресс-службы министерства, обстоятельства инцидента уточняются.

Представитель ДЧС СКО Марат Сыздыков рассказал, что горел крытый футбольный манеж.

«В 8.17 поступило сообщение о том, что горит крытый футбольный манеж, покрытый ПВХ, размерами 30 на 72, а также огонь перекинулся на рядом стоящий гараж с техникой», - рассказал пожарный.