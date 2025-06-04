Фото: МРЦ Петропавловска

Волонтёры раздавали флажки пассажирам маршрутных автобусов и прохожим, поздравляя горожан с государственным праздником и напоминая о важности символов независимого Казахстана — флага, герба и гимна.

Организовали и провели акцию Молодежный ресурсный центр города Петропавловска и региональное представительство РОО «Ассамблея Жастары».

По словам руководителя Молодежного ресурсного центра Дамира Абдина, подобные акции направлены на формирование патриотического сознания у молодежи, воспитание уважения к государственным символам, развитие чувства гордости за свою страну и укрепление национального единства.

– Когда молодежь осознанно принимает участие в таких мероприятиях, это не просто раздача флажков, это вклад в общее дело формирования гражданской ответственности и патриотизма, — сказал Дамир Абдин.

Жители города с интересом и благодарностью принимали участие в акции, охотно фотографировались с флажками и делились положительными эмоциями. Акция «Менің Қазақстаным» стала ярким символом единства и уважения к государственным ценностям и любви к Родине.