В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске прошла патриотическая акция «Менің Қазақстаным», приуроченная ко Дню государственных символов Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: МРЦ Петропавловска

Волонтёры раздавали флажки пассажирам маршрутных автобусов и прохожим, поздравляя горожан с государственным праздником и напоминая о важности символов независимого Казахстана — флага, герба и гимна.

Организовали и провели акцию  Молодежный ресурсный центр города Петропавловска и региональное представительство РОО «Ассамблея Жастары».

По словам руководителя Молодежного ресурсного центра Дамира Абдина, подобные акции направлены на формирование патриотического сознания у молодежи, воспитание уважения к государственным символам, развитие чувства гордости за свою страну и укрепление национального единства.

– Когда молодежь осознанно принимает участие в таких мероприятиях, это не просто раздача флажков, это вклад в общее дело формирования гражданской ответственности и патриотизма, — сказал Дамир Абдин.

Жители города с интересом и благодарностью принимали участие в акции, охотно фотографировались с флажками и делились положительными эмоциями. Акция «Менің Қазақстаным» стала ярким символом единства и уважения к государственным ценностям и любви к Родине.

#праздник #Петропавловск #флаги

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