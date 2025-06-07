Фото: акимат СКО

Сфера здравоохранения Северо-Казахстанской области вышла на качественно новый уровень — в областном онкологическом центре установлен первый в регионе линейный ускоритель Halcyon для проведения лучевой терапии онкобольным.

Проект реализован при финансовой поддержке Общественного фонда «Қазақстан халқына».

Современное оборудование уже доступно для жителей региона, которым ранее приходилось выезжать в другие области страны для получения необходимого лечения. Линейный ускоритель последнего поколения в связке с компьютерным томографом с системой искусственного интеллекта позволяет точно определять контуры опухоли и воздействовать на поражённые клетки, не повреждая здоровые ткани. Это значительно повышает эффективность терапии и сокращает восстановительный период.

С возможностями нового оборудования ознакомились аким СКО Гауез Нурмухамбетов и председатель фонда Ляззат Чинкисбаева.

- Теперь высокотехнологичная помощь доступна прямо в нашем регионе. Этот огромный шаг вперёд дарит реальную надежду на выздоровление для тысяч североказахстанцев, - отметил глава области.

Помимо установки медицинского оборудования, фонд «Қазақстан халқына» реализует в СКО ряд других важных социальных инициатив. В ближайшее время начнётся строительство трёх спортивных залов и детского сада, ранее открыт центр реабилитации в детской больнице, а 13 опорных школ оснащены современным оборудованием.