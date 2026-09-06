В онкоцентре Алматы автоматизировали приготовление и выдачу лекарств

Система позволяет отслеживать весь путь препарата — от поступления до выдачи пациенту

Фото: МЗ

В Алматинском онкологическом центре внедрили роботизированный аптечный комплекс и систему закрытого герметичного разведения лекарственных препаратов. Новая технология позволяет контролировать весь путь лекарства - от поступления и хранения до приготовления и выдачи пациенту, передает Kazpravda.kz.

Каждый препарат получает индивидуальную цифровую идентификацию с помощью специального кода. Все действия с лекарством фиксируются в системе, благодаря чему специалисты могут отслеживать каждый этап его использования.

Особое значение такая система имеет при лечении онкологических заболеваний, где необходимо строго соблюдать дозировку препаратов. Автоматизация снижает риск ошибок и позволяет контролировать процесс их приготовления.

«Сегодня в Алматинском онкологическом центре на учете состоят более 38 тысяч пациентов, ежегодно помощь получают свыше 27 тысяч человек. За последние восемь лет объем оказываемых услуг по лечению вырос в 2,5 раза», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

За этот же период заметно вырос показатель пятилетней выживаемости пациентов - с 46% до 75%.

В Минздраве отметили, что внедрение роботизированного комплекса должно повысить точность и безопасность лекарственного обеспечения пациентов онкоцентра.